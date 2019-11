Ligue 1 (J14) : vivez en direct le match entre l’Amiens SC et le Racing Club de Strasbourg !

Amiens, France

Repartir du bon pied devant ses supporters. Pour l’Amiens SC, l’objectif est clair ce soir (20h) face au Racing Club de Strasbourg : se relancer à la Licorne, deux semaines après une défaite, 3-1, sur la pelouse du Stade Rennais.

L'ASC et le Racing Club de Strasbourg, une histoire de rivalité

Pour ça, rien de mieux qu’”un grand classique”, face au Racing Club de Strasbourg, une équipe rivale, depuis la finale de Coupe de France 2001, remportée par les Alsaciens aux tirs au but. Un constat renforcé par les dernières saisons, avec la montée simultanée des deux clubs, du National à la Ligue 2 (saison 2015-2016), puis de la Ligue 2 à la Ligue 1, lors de l’exercice 2016-2017.

Et cette saison, les deux équipes sont également dans un mouchoir de poche : un point d'écart avant le coup d’envoi ! Pour les hommes de Luka Elsner, il est donc impératif de décrocher un résultat ce soir, face à un concurrent direct pour le maintien. En cas de contre-performance, un nul, ou pire, une défaite, Amiens verrait la zone rouge se rapprocher dangereusement.

Au contraire, une victoire permettrait à l'ASC de remonter dans le milieu de tableau d'un championnat extrêmement resserré.

Un adversaire qui voyage mal

Pour y croire, les footballeurs amiénois reçoivent une équipe en difficulté hors de ses bases : le Racing Club de Strasbourg n'a pris qu'un point en six matches à l'extérieur, soit simplement le pire bilan des 20 équipes de Ligue 1. Sur ces six matches en déplacement, l'équipe de Thierry Laurey n'ad'ailleurs pas marquée le moindre but !

De son côté, Amiens n'a pas à rougir de son parcours à domicile, avec trois victoires, contre Lille (1-0), Marseille (3-1), et contre Brest, le 2 novembre (1-0). Mais il faudra quand même bien défendre, contre une équipe de Strasbourg peut-être revigorée par sa belle victoire à la Meinau contre Nimes (4-1), avant la trêve internationale.

Côté effectif, les amiénois composeront sans le défenseur italien Arturo Calabrési, suspendu. Tous deux blessés, les milieux Fousseni Diabaté et Bongani Zungu sont également forfaits.

Portés, espérons-le, par un maillot inédit, floqué d'un logo de la Cathédrale d'Amiens (qui fête ses 800 ans en 2020), l'ASC tentera donc d'arracher la victoire au rival strasbourgeois, à partir de 20h au stade de la Licorne. L'avant-match dés 19h45 sur France Bleu Picardie !