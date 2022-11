Ligue 1 (J15) : le Clermont Foot à l'épreuve de la furia lensoise

Le Clermont Foot n'est plus rentré bredouille d'un déplacement depuis plus de deux mois (défaite à Marseille le 31 août). Une capacité de bien voyager qui va être mise à rude épreuve ce dimanche à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1 et de ce match face au Racing Club de Lens deuxième du championnat.

La décla : "Pour moi c'est le meilleur stade de France"

Redevenu une place forte du foot français depuis la remontée en Ligue 1 en 2020 Lens est poussé par un merveilleux public. Le peuple Sang et Or offre dans son stade Bollaert-Delelis l'une des plus belle ambiance de l'hexagone. Une ferveur que connaît bien le joueur clermontois Jérémie Bela. Le Francilien a été formé à Lens où il a démarré en professionnel en 2012 : "Pour moi c'est le meilleur stade de France, mais je ne suis pas objectif (rire). On se sent proche des supporters par les chants et la ferveur mais aussi par la proximité physique. Tu te sens galvanisé quand tu joues là-bas. Pour l'adversaire cela peut être intimidant mais je sens surtout mes coéquipiers excités et contents d'aller jouer à Bollaert".

Le joueur à suivre : Mory Diaw

Le gardien de but est la belle surprise du mercato Clermontois. Si les Auvergnats sont assis sur un matelas confortable de 19 points ils le doivent en partie à Mory Diaw. Le natif de Poissy devrait de nouveau être mis à contribution face à Lens. Le RCL est la deuxième équipe qui tire le plus en Ligue 1 cette saison derrière le PSG (160 tirs).

La stat : 7 sur 7

Cette saison Lens est intraitable à domicile. Avec sept victoires en sept rencontres dans l'antre de Bollaert. Les Sang et Or se sont notamment offert des succès face à Rennes et Lyon. Des concurrents directs aux places européennes.

La compo France Bleu : retour de Caufriez

Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Bela, Magnin, Gastien, Rashani - Khaoui - Andric, Kyei