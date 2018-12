DIRECT | Ligue 1 (J15) - Le Stade de Reims face à un nouveau grand d'Europe à Marseille

Marseille, France

David Guion l'a dit, il espère voir une équipe rémoise en progression dans un triptyque qui selon lui a du sens. Celui qui consiste à affronter des grandes équipes de Ligue 1 dans un engouement populaire qui n'est plus à démontrer. Ainsi, après le match au Parc des Princes face au Paris Saint)Germain, à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne , les Rémois seront à l'Orange Vélodrome pour défier l'Olympique de Marseille. Et c'est dans ce troisième match face à un grand de la Ligue 1 que l'entraîneur rémois espèrent voir au sein de son équipe, comme cela avait été le cas à Saint-Etienne malgré la défaite. Des Rémois qui vont affronter une équipe blessée, l'Om s'est incliné 4 à 0 jeudi dernier à Francfort en Ligue Europe, mais dans un match sans enjeu pour équipe marseillaise déjà éliminée et pour lequel de nombreux cadres avaient été laissés dans la cité phocéenne. Les Marseillais, qui n'ont jamais été battus à domicile cette saison sauf par le Paris Saint-germain, ont la possibilité de faire une bonne opération au classement en rejoignant Lyon. Des Marseillais qui auront aussi à coeur de se racheter face à leurs supporters après la déroute en Allemagne. Le Stade de Reims peut de son côté se targuer de ne jamais avoir perdu face à une équipe européenne cette année, mis à part là aussi face au Paris Saint-Germain. Mieux, Reims a battu Lyon, Rennes et Monaco cette saison. De quoi peut-être se donner des idées...

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Olympique de Marseille - Stade de Reims

-

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Ghislain KONAN, Romain METANIRE.

Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Ghislain KONAN, Romain METANIRE. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Moussa DOUMBIA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Moussa DOUMBIA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Patrick BAHANACK (tendon rotulien), Tristan DINGOME (reprise), Thomas FONTAINE (choix), Hassane KAMARA (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Marvin MARTIN (reprise), Nolan MBEMBA (choix), Virgile PINSON (reprise).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement à @OM_Officiel - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce dimanche à partir de 16h30#OMSDR#FBsportpic.twitter.com/PYxy11zzsa — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 1, 2018

-

-

-