Ligue 1 (J15) | Le Stade de Reims s'offre un succès précieux à la dernière minute face à Clermont (1-0)

Soulagement... A l'issue de la rencontre qui opposait Reims à Clermont, acteurs comme spectateurs étaient d'accord pour analyser la rencontre. Dans un match rugueux mais fermé, les deux équipes n'ont que très rarement mis en danger les gardiens. Parfois tendus, voire nerveux, les Rémois peinaient à entrer dans la rencontre. Clermont, désinhibé, profitait des cadeaux des locaux pour se créer deux grosses occasions. Mais ni Jodel Dossou, ni Jim Allevinah n'attrapaient le cadre du but d'un Predrag Rajkovic resté stoïque. De l'autre côté, Reims avait bien des difficultés à produire du jeu. Il faut attendre la fin de première période pour trouver trace d'un réel danger dans la surface. Mais la reprise de demi-volée de Yunis Abdelhamid n'était pas récompensée.

Oscar Garcia, le coach rémois, profitait de la mi-temps pour changer son système. Avec Thomas Foket en piston et Ilan Kebbal de retour, les Rémois, à défaut d'être très dangereux, semblaient plus cohérents dans le jeu. Mais quelques maladresses ne permettaient pas de profiter d'un temps fort en milieu de période. Et alors que l'on se dirigeait vers un score vierge, Ghislain Konan, héritant d'un ballon à l'entrée de la surface, adressait une frappe pure qui allait se loger sous la barre du gardien clermontois, à l'entrée des arrêts de jeu. De quoi se faire lever le stade à l'unisson. Voilà une victoire qui fait du bien. Avec trois points de plus, le Stade de Reims se donne de l'air, avant un nouveau déplacement périlleux à Lyon mercredi, dans un stade à huis-clos.

. -

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Clermont 1-0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Benoît Bastien

: Benoît Bastien But : Konan (91e)

: Konan (91e) Avertissements : aux Rémois El Bilal Touré (17e), Azor Matuziwa (25e) ; aux Clermontois Zedadka (73e) et Jim Allevinah (85e)

: aux Rémois El Bilal Touré (17e), Azor Matuziwa (25e) ; aux Clermontois Zedadka (73e) et Jim Allevinah (85e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon – Matusiwa, Cassama (Lopy, 64e), Flips (Kebbal, 46e), Mbuku (Foket, 46e), Ekitike (Koffi, 84e), Touré (Donis, 64e). Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon – Matusiwa, Cassama (Lopy, 64e), Flips (Kebbal, 46e), Mbuku (Foket, 46e), Ekitike (Koffi, 84e), Touré (Donis, 64e). Entr. : Oscar Garcia Clermont : Djoco - Nsimba, Ogier (cap), Billong, Zedadka - Abdoul Samed (Hamel, 91e), Gastien (Magnin, 76e) - Berthomier (Iglesias, 75e), Allevinah, Dossou, Bayo. Entr. : Pascal Gastien

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix