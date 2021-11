Ligue 1 (J15) | Le Stade de Reims n'a plus de points à laisser face à Clermont (15h)

Après avoir laissé des plumes face à Bordeaux (16e) et Troyes (17e), et même face à Brest (13e), Lorient (14e) et Metz (20e), les Rémois doivent gagner face à leurs concurrents directs. Ce sera le cas face aux Auvergnats ce dimanche et dans 15 jours face à Saint-Etienne.

Les archives sont parfois douloureuses tant leur lecture parle d'elle-même. Et il ne faut pas remonter à bien loin pour s'apercevoir : de mauvais résultats face à des concurrents directs condamnent souvent les équipes. Et le Stade de Reims est bien placé pour le savoir. Prenons la saison 2015-2016 en exemple, triste saison où les Rémois ont dit au revoir à la Ligue 1. Cette saison là, le Stade de Reims a perdu face au GFC Ajaccio, dernier au classement, à domicile (1-2 - 13e journée) et à fait match nul en Corse (2-2 - 21e journée). Face à Troyes, l'avant-dernier, Reims a fait match nul (1-1 - 17e journée) à Delaune et s'est incliné au Stade de l'Aube (1-2 - 34e journée). Et face à Toulouse, 17e et premier non relégable "miraculé", les hommes d'Olivier Guégan à l'époque avaient match nul à Toulouse (2-2 - 5e journée) avant de s'incliner à Reims (1-3 - 20e journée). Ce tableau pas très glorieux illustre une saison ou à défaut d'avoir au moins remporté un match face à ces équipes (une seule victoire aurait finalement suffit), Reims a terminé 18e et donc relégable.

Exemple inverse : la saison dernière, saison 2020-2021. Le Stade de Reims a fait match nul à domicile (1-1) et s'est imposé à l'extérieur (0-1) face au dernier Dijon. Reims a perdu contre le 19e, Nîmes, à domicile (0-1 - 11e journée) avant de faire match nul dans le Gard (2-2 - 35e journée) et surtout, les Rémois ont battu deux fois le 18e et barragiste, le FC Nantes, à Delaune (3-2 - 15e journée) et à Nantes (1-2 - 28e journée), certes à chaque fois de manière laborieuse. Ces simples bons résultats face à Nantes ont permis au Stade de Reims d'éviter la place de barragiste.

Cette démonstration est limpide et ne souffre d'aucune contestation : si le Stade de Reims ne prend pas de points face à ce genre d'équipe, il sera en difficulté. Evidemment, on ne sait pas encore qui terminera 18e, 19e et 20e à l'issue de la saison. Metz, Troyes, Clermont, Brest, Saint-Etienne ? Vu les écarts, impossible à prédire. Mais depuis le début de la saison, les Rémois n'ont battu aucune équipe qui affiche le maintien comme objectif. A Brest (1-1) alors 19e, face à Troyes, alors 17e, (défaite 1-2), à Bordeaux, alors 17e, (défaite 3-2) et également à Metz (aujourd'hui 20e et dernier), en août (1-1), le Stade de Reims n'a jamais gagné. Autant dire que les deux rendez-vous de fin d'année face à Clermont (18e) et Saint-Etienne (19e) le 11 décembre sont capitaux. En cas d'échec, on pourra toujours se dire qu'il reste des matches, qu'il y aura toute la phase retour pour se refaire une santé, mais après tout c'est ce qui se disant en janvier 2016, après les matches face à Toulouse et le Gazelec Ajaccio. Mais au final, les points ont manqué. Comme la saison dernière ou au final, les points face à Nantes acquis en décembre 2020 puis en mars 2021, ont été décisifs. Impossible de tourner autour du pot : les trois points face à Clermont et Saint-Etienne sont indispensables pour le décompte final.

