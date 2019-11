Ligue 1 (J15) - Le Stade de Reims reçoit Bordeaux pour un duel de grands crus bien classés (20h)

Reims, France

Passons très vite sur ce duel de grands crus : le chauvinisme et le manque d'objectivité nous poussent sans hésitation à considérer que le Bordeaux n'arrivera jamais à la cheville du Champagne. Si on parle football maintenant, force est de reconnaître que l'équipe girondine à fait un très bon début de championnat. Après des saisons ternes, l'équipe semble apporter un peu plus de cohérence avec un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs en devenir. Et si les Bordelais ont laissé quelques plumes à domicile, ils font un très beau parcours à l'extérieur avec une seule défaite à Lille et à Angers en début de saison. Les Rémois sont prévenus. Les hommes de David Guion sont eux à la recherche d'un succès en championnat qui les fuit depuis le 19 octobre et le succès face à Montpellier (1-0). Trois matches nuls et une défaite plus tard, ils espèrent renouer avec ce succès mais aussi avec un football un peu plus spectaculaire que celui présenté face à Angers et une bien triste prestation. A noter que pour ce match face à Bordeaux, les Rémois seront privés de Mathieu Cafaro, suspendu. Mais ils enregistrent les retours de Tristan Dingomé et Ghislain Konan.

