Ligue 1 (J15) : Lens doit une revanche à ses supoorters face à Angers

La décla : Haise attend une réaction d'orgueil

L'entraîneur lensois a accepté de revenir mercredi sur l'amère défaite concédée dimanche à Brest : "Je n’ai pas aimé, on était loin de ce que l’on doit donner, au-delà du résultat, car à la mi-temps on a 5 occasions et eux 3 mais il y a 3-0 pour Brest. Sur les 20 premières minutes, sur notre intensité défensive, qui commence par la première ligne offensive, en passant par les pistons jusqu’à la défense, on a laissé trop de latitude. On se doit de faire mieux. Perdre à Brest ne me pose pas de problème, mais pas de cette manière-là."

Le joueur à suivre : Ganago à la relance

Pour surprendre Angers, Franck Haise devrait s'appuyer offensivement sur le trio Kakuta Sotoca Ganago. L'attaquant camerounais voudra profiter des absence de Kalimuendo (suspendu) et Saïd (blessé) pour marquer des points dans l'esprit du staff technique lensois. Ganago pourrait débuter son 7ème match cette saison. Titulaire face à Brest, il n'avais plus débuté une rencontre sous les couleurs sang et or depuis le 22 septembre. Pour autant, il a réussi à trouver à 3 reprises le chemin des filets, son dernier ayant été inscrit contre Metz le 24 octobre dernier : "J’ai envie de jouer tous les matches, après le coach fait des choix. Je continue de travailler. J’attends mon tour. Si j’arrive à enchainer ça me fera du bien."

La stat : 1 seule défaite en 8 déplacements pour Angers.

Angers est 6ème de L1, à 3 points du RC Lens mais la formation dirigée par Gérald Baticle a perdu une fois de moins que le club artésien. Angers n'a perdu que 3 rencontres cette saison: 4-1 à domicile contre Nantes le 19 septembre, 2-1 au Parc des Princes le 15 octobre et 2-1 devant Nice à la maison le 31 octobre.

la compo "France Bleu Nord" : Sans Kalimuendo et Saïd

Leca - Gradit Danso Médina - Clauss Fofana Doucouré Frankowski - Sotoca Ganago Kakuta