Ligue 1 (J15) - Montpellier renverse Monaco (2-1)

Le Montpellier Hérault s'est imposé ce samedi sur la pelouse monégasque (2 -1) pour la 15e journée de Ligue 1 de football. Un succès acquis dans les dix dernière minutes grâce à Laborde et Skuletic à la 81e et 86e minutes. C'est la première victoire du MHSC à Monaco depuis 1994.

Petar Skuletic auteur du second but montpelliérain de la rencontre.

La victoire a une saveur particulière : les montpelliérains ne s'étaient plus imposés à Monaco depuis 1994. Le MHSC a renversé l'AS Monaco au stade Louis II ce samedi pour la 15e journée de la Ligue 1 de football. Après une première mi-temps à l'avantage des monégasques avec le but de Youri Tielemans à la 42e, les footballeurs montpelliérains ont réussi à reprendre l'avantage en fin de match. Montpellier a égalisé grâce à Gaëtan Laborde d'une tête décroisée parfaite. Le coup de grâce est inscrit par Petar Skuletic avec son premier but de la saison à la 86e minute.

Montpellier est ce samedi soir deuxième de la Ligue 1, dauphin du PSG.

Les réactions