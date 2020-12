Ligue 1 (J15) | Stade de Reims : les 5 vraies questions que l’on se pose avant de recevoir Nantes (Demain,19h)

Le Stade de Reims joue un match déjà capital face à Nantes demain soir à 19 heures au Stade Delaune. Reims (19e) accuse 4 points de retards sur son hôte du soir (15e). Autant dire qu'une nouvelle défaite plongerait les Rémois dans une crise encore plus profonde. Inutile donc de se cacher, ce match est l'un des plus importants de la saison, avant d'autres comme cette double réception de Dijon (le 6 janvier) puis Saint-Etienne (le 10 janvier). Reste que la situation rémoise est actuellement très inconfortable. Entre inconstance dans le jeu, jeunesse, manque de réussite parfois, et surtout ce manque de confiance évident, plusieurs questions se posent pour comprendre comment une équipe qui a terminé 9e puis 6e du championnat de Ligue 1, se retrouve dans cette situation. On a tenté d'y répondre.

1/ Le recrutement a-t’il été manqué ?

Non mais... Les joueurs qui ont été recruté au Stade de Reims à l’intersaison l'été dernier ne sont pas de mauvais joueurs. Ce recrutement entre dans une politique clairement affichée de faire venir de jeunes joueurs dont le potentiel a été estimé intéressant, pour les faire progresser et devenir une vraie valeur de Ligue 1. Le tout dans un objectif la aussi assumé de mieux les revendre, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui dans le football une politique de trading (voir ci-dessous). Ainsi Axel Disasi, Boulaye Dia, Gregorz Krychowiack mais également dans la même idée Edouard Mendy et Hassane Kamara sont arrivés au club dans ce projet, et ont réussi à franchir les étapes. Les joueurs formés au club comme Aïssa Mandi, Jordan Siebatcheu, Rémi Oudin ont suivi la même évolution. Le constat actuel est que les joueurs arrivés à l'intersaison (ou plus tôt) semblent franchir les étapes un peu moins vite. Parce qu'ils ont moins de talent ? Moins de confiance ? C'est un tout. Kaj Sierhuis, Wout Faes, Arber Zeneli, Moreto Cassama, El Bilal Touré pour ne citer qu'eux, n'ont pas encore trouvé une vitesse de croisière et une progression suffisantes pour franchir un cap. "J'aimerai que mes joueurs progressent plus vite" regrettait David Guion à l'issue de la rencontre face à Lyon. Tout le problème est là : ces joueurs vont peut-être avoir besoin de plus de temps pour progresser. Parce que les conditions ne sont pas idéales, parce que la dynamique est mauvaise. Le point positif est que leur marge de progression existe. Le point négatif, c'est l'incertitude sur le temps que cela va prendre. Car il est inconstatable que la situation au classement ne permet pas d'attendre, mais tel le serpent qui se mort la queue, la situation ne met pas ces jeunes joueurs non plus dans les meilleurs conditions pour vite progresser. Alors non, le recrutement n'est pas manqué. A l'exception peut-être d'un seul point : le manque de cadres. Si le départ d'Alaixys Romao n'était pas illogique eu égard à ses performances moins abouties d'avant confinement, il n'a pas vraiment été remplacé et il avait un rôle essentiel dans le vestiaire. Valon Berisha est incontestablement un cadre en devenir, reste à franchir la barrière de la langue. Quant à Yunis Abldehamid, il est un peu seul pour endosser ce rôle de cadre là où Edouard Mendy, Johann Carrasso, Marvin Martin et donc Alaixys Romao par le passé, l'épaulaient.

2/ La politique de trading du club est-elle mauvaise ?

Non mais... Par les temps qui courent, avec le manque de recette public dans les stades, l'abandon de Mediapro, la politique de trading va peut-être devenir cette sécurité qui va permettre au club de ne pas couler financièrement. Evidemment, cette politique a cet inconvénient de voir partir ses meilleurs joueurs et donc d'affaiblir l'équipe. Le départ d'Axel Disasi et Hassane Kamara en sont la preuve évidente cette saison. Mais pérenniser les finances du club - en vendant ou en possédant des actifs comme Boulaye Dia ou Predrag Rajkovic - permettra à un moment donné de limiter la casse. Là où d'autres clubs qui ont investi avec dans leur budget prévisionnel le "magot de Mediapro" vont se retrouver dans une situation financière plus que critique. N'oublions pas que l'accident Mediapro pourrait entraîner des pertes de recettes de plusieurs dizaines de millions d'euros pour le Stade de Reims aussi. Vu ainsi, la politique de trading va peut-être sauver le club. Même si cela passe par la vente de Boulaye Dia, rapidement comme d'autres devront vendre eux aussi rapidement. La politique de trading n'empêche pas non plus de conserver son niveau : le départ d'Edouard Mendy a été avantageusement compensé par l'arrivée de Predrag Rajkovic. Mais ce n'est pas une science exacte. Reste que cette politique de "retour sur investissement" a peut-être masqué le besoin d'encadrer ces jeunes pousses par plus de cadres. Un ou deux trentenaire de plus, qui de par leurs ages n'auraient certes pas eu de valeur marchande pour une revente, mais auraient été bienvenus pour encadrer le vestiaire.

3/ David Guion peut-il être écarté en cas de défaite face à Nantes ?

Non mais... Ce serait céder à la panique et cela n'augurerait pas forcement un avenir radieux. Le projet donné à David Guion est assez clair : faire progresser de jeunes joueurs en devenir. C'est la politique du club, il le sait et il l'accepte. Et à vrai dire, c'est un peu son pedigree de faire progresser des jeunes joueurs et les exemples sont légions : Siebatcheu, Mendy, Oudin, Dia, Kamara, etc... Autant de joueurs qui ont non seulement progressé, mais qui ont par la suite rapporté de l'argent au club. Avoir un entraîneur au profil de formateur avec un groupe aussi jeune est la clé de voûte de la réussite. Même si cela prend du temps. Aujourd'hui, même en difficulté, le Stade de Reims n'est pas distancé au classement. Il est dans un groupe de lutte assez serré (voir plus bas). Certes, le jeu proposé actuellement est insuffisant, inconstant, parfois déconcertant. Mais la formule bien usitée dans le football français, consistant a faire sauter l'entraîneur comme un fusible quand les choses ne tournent pas rond, ne marche pas forcement dans le cas de la politique du Stade de Reims... Les joueurs ne progresseraient pas plus vite et ne deviendraient pas en un claquement de doigts les meilleurs joueurs de Ligue 1 avec un nouvel entraîneur et un nouveau staff. Il faut accepter cette progression, être patients. Essayer de l’accélérer aussi car le temps presse, c'est ce à quoi s'attache actuellement le staff, mais est-ce que faire venir un nouveau coach qui devrait découvrir l’ampleur de la tâche permettrait de gagner du temps ? Pas sûr, et ce serait même peut-être très risqué. Alors non, David Guion ne doit pas être écarté en cas de défaite face à Nantes et même après mais... le football est ainsi fait que face à la panique dans une situation où le football français vit un stress inédit sur le plan financier, on ne peut jurer de rien...

4/ Ce groupe est-il prêt à lutter pour le maintien ?

Pas sûr. C'est peut-être le motif d'inquiétude majeur. Cette équipe et le club ont vécu trois saisons formidables. Peut-être un peu en sur-performant, mais les résultats ont permis de terminer 9e et 6e de Ligue 1. Ce qui a fait de Reims un club attractif, tant pour ces installations que pour ses performances, et le côté rafraîchissant de voir cette équipe capable de battre le Paris Saint-Germain deux fois en l'espace de 4 mois (mai 2019 puis septembre 2019). Avec aussi une image saine, un marketing et une communication salués, une politique de recrutement souvent jugée "maline" dans le bon sens du terme, avec cette faculté d'aller chercher des joueurs peu connus mais talentueux (Engels, Konan, Zeneli, Rajkovic, Touré,...) C'est un peu cela qu'un joueur comme Valon Berisha est venu chercher. Pareil pour de jeunes joueurs comme Wout Faes qui ne s'est jamais caché de voir dans le Stade de Reims, une progression dans sa carrière. Et c'est peut-être aussi pour cela que le gardien Predrag Rajkovic a fait le pari de faire une saison de plus alors qu'il était scruté un peu partout en Europe après sa saison exceptionnelle. Le tout avec, cerise sur le gâteau, une qualification en Coupe d'Europe. Et que dire des plus "anciens" qui entre la montée en Ligue 1 en 2018 (il reste Abdelhamid, Cafaro et Chavalerin) et les deux premières saisons de Ligue 1, n'ont jamais connus de crises de résultats. Sauf que ce groupe habitué à sur-performer, se retrouve dans une opération maintien. Et sauf miracle, la saison va se jouer entre la 14e et la 20e place. Il faudra savoir se mettre dans ce mode "combattant" pour lequel des équipes comme Nîmes, Dijon ou encore Lorient sont parfaitement préparées et formatées mentalement. Les Rémois, avec cette jeunesse qui pour le coup peut représenter un handicap, arriveront-ils psychologiquement à se mettre dans ce mode ? C'est une vraie question. En tout cas, tout l'environnement y compris les supporters (même s'ils sont malheureusement absents du stade) doivent se mettre dans ce mode sans ressasser le passé. Car même si cette perspective est en inadéquation avec les objectifs affichés par le club de terminer dans le top 12, la réalité est là et ce groupe ne doit avoir comme seul objectif d'aller chercher les 38 à 40 points qui seront nécessaires pour se maintenir. Soit aller chercher 10 victoires sur les 24 matches restant.

5/ Quels sont les motifs d’espoir et quelles solutions ?

Il y en a. Tout d'abord, il n'y a aucun écart de fait. Au regard du classement, un groupe de 7 équipes se tient en 5 points : le 14e Nantes possède 14 points alors que le dernier Dijon en affiche 9. Et même des équipes comme Metz (13e - 17 points) ou Nice (12e - 18 points avec un match en retard) ne sont pas en sécurité en cas de mauvaise passe. Il faut clairement inverser la tendance et à ce stade, après 14 journées, rien n'est joué. Souvenons nous ne serait-ce de la saison dernière, même interrompue après 28 journée. Après 19 matches, Nîmes était dernier avec 12 points (égalité avec Toulouse) avec 6 points de retard sur le 17e et premier non relégable. A la faveur d'une relance en janvier, les Nîmois ont enchaîné une bonne série à domicile et ont réussi à se sortir très vite de la zone. Dijon a également réussi à s'éloigner de cette zone dangereuse sans pour autant être sur de se sauver après 38 journées. Mais cela a suffit pour que début mars, ces deux équipes soient en dehors de la zone fatale. Reims aura aussi une série de match à domicile en janvier (Dijon, Saint-Etienne, Brest) pour lancer cette relance après la trêve. De si faibles écarts permettent encore de faire vivre l'espoir. On peut aussi prendre en exemple une saison qui parle plus au Stade de Reims : la saison 2010-2011. A la trêve de décembre, l'équipe entraînée par Hubert Fournier était 18e et relégable avec 1 point de retard sur le 17e et 3 points sur le 16e, soit des écarts équivalents à aujourd'hui. Cette saison là, les Rémois ont terminé 10e du championnat de Ligue 2, et quart de finaliste de la Coupe de France. Bien lancés pour aller chercher la montée en Ligue 1 la saison suivante, 33 ans après. Alors même si la situation est désagréable, le jeu pas vraiment chatoyant, la période anxiogène avec un public privé de stade, et aussi un parcours si loin des objectifs affichés, sombrer dans la panique entre le déclencheur facile du changement d'entraîneur et la perte de confiance ne serait pas une solution. Le maintien risque de se jouer entre Dijon, Nîmes, Lorient, Strasbourg, Saint-Etienne, Nantes voire Metz et donc Reims. Et franchement, pas sur que le Stade de Reims ait l'effectif le plus faible sur le papier...