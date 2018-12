Ligue 1 (J15) - toutes les infos avant Monaco-Montpellier

Les footballeurs montpelliérains partent à l’assaut du rocher monégasque ce samedi soir pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Un déplacement sur la pelouse de l'avant dernier du championnat. Un choc des extrêmes entre des pailladins qui veulent rester sur la troisième marche du podium et Monaco. Les hommes de Thierry Henry réalisent une première partie de saison désastreuse. D'ailleurs l'infirmerie de l'ASM ne désemplit pas avec 13 joueurs absents. À Montpellier, le milieu Paul Lasne est forfait pour ce déplacement (blessé aux adducteurs contre Rennes) tout comme Jérémie Porsan-Clémenté.

"Pour nous c'est un match important et pas facile également parce que Monaco joue sa survie. On craint tout le monde, on respect tout le monde mais ils doivent également nous craindre" - Michel Der Zakarian, l'entraîneur