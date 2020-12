Ligue 1 (J15) | Le Stade de Reims renverse Nantes (3-2) et respire au classement

Avec du coeur et de la combativité, le Stade de Reims s'est offert un peu de répit mercredi soir lors la 15e journée de L1. Menés 1-0 et en grande difficulté dans le jeu pendant 60 minutes, les Rémois ont trouvé les ressources pour inverser la vapeur contre Nantes au stade Delaune.

Reims pas encore libéré, mais Reims soulagé. Dans un duel d'équipes en difficulté, le Stade de Reims aura donc eu le dernier mot, mercredi soir contre Nantes à Delaune. La soirée avait pourtant bien mal débuté pour les protégés de David Guion. Dans une rencontre fermée, il faut un coup du sort pour décanter la partie. Contre le cours du jeu, Imran Louza trouve la tête de Nicolas Pallois dans la surface champenoise. Predrag Rajkovic, avancé, est battu (18e). De quoi mettre un sacré coup au moral de Rémois amorphes.

Pendant de longues minutes, les Rémois èrent impuissants, tandis que les Nantais manquent de réalisme pour creuser l'écart. Mal leur en a pris. Car l'entrée en jeu de Mathieu Cafaro fera basculer la rencontre. D'abord sur un centre du milieu rémois que El Bilal Touré convertit en but d'une splendide tête décroisée (68e). Ensuite grâce à une main nantaise dans la surface toujours provoqué par Mathieu Cafaro, que Boulaye Dia transforme avec autorité (72e). Enfin, à la suite d'une belle frappe qui file entre les jambes du gardien nantais (74e). La réduction du score des visiteurs offrira du suspens et quelques sueurs froides en fin de match. Mais les Rémois ont tenu. Il s'agit de la 3e victoire cette saison. Trois points qui permettent surtout aux Rémois de remonter à la 17e place au classement. Un peu d'air avant deux déplacements, à Marseille et à Bordeaux pour terminer 2020 du mieux possible.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Nantes 3-2

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Arbitre : Mr Karem Abed

: Mr Karem Abed Pelouse : bonne

: bonne Buts - Touré (68e), Dia (71e, sp), Cafaro (74e) pour Reims, Pallois (18e), Blas (79e) pour Nantes

- Touré (68e), Dia (71e, sp), Cafaro (74e) pour Reims, Pallois (18e), Blas (79e) pour Nantes Avertissements - au Rémois Ghislain Konan (7e), Moreto Cassama (58e) ; aux Nantais Fabio (2e) et Abdoulaye Taroré (72e)

- au Rémois Ghislain Konan (7e), Moreto Cassama (58e) ; aux Nantais Fabio (2e) et Abdoulaye Taroré (72e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Faes, Foket – Cassama, Berisha (Chavalerin, 82e) - Zeneli (Doumbia, 82e), Dia, Sierhuis (Cafaro, 61e), Touré (Munetsi, 76e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Faes, Foket – Cassama, Berisha (Chavalerin, 82e) - Zeneli (Doumbia, 82e), Dia, Sierhuis (Cafaro, 61e), Touré (Munetsi, 76e). Entr. : David Guion Nantes : Lafont - Traoré, Pallois, Castelletto, Fabio (Appiah, 46e) - Touré, Girotto, Louza (Chirivella, 80e), Simon (Coco, 73e), Blas (Bamba, 80e), Kolo Mouani (Emond, 80e). Entr. : Patrick Collot

