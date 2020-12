Ligue 1 (J16) | Le Stade de Reims à la recherche d'un exploit au Stade Vélodrome à Marseille (19h)

Après le succès à domicile face à Nantes, les Rémois vont enchaîner deux matches à l'extérieur à Marseille puis à Bordeaux. Ce premier rendez-vous en terres marseillaises ne sera pas des plus simples même si les joueurs du Stade de Reims espèrent enchaîner

Les Rémois terminent l'année 2020 par deux déplacements consécutifs à Marseille et à Bordeaux. Deux voyages qui ne concluront pas pour autant la phase aller du championnat puisque cette dernière se terminera début janvier, avec cette fois-ci une double réception à Delaune de Dijon et Saint-Etienne. Seulement 3 jours après le précieux succès face à Nantes, les Rémois auront donc fort à faire face à une équipe de Marseille qui malgré une parcours en Ligue des Champions décevant, a parallellement réussi à être très performante en championnat de Ligue 1. Avec seulement 2 défaites au compteur et une série de 6 victoires consécutives qui vient de s'achever à Rennes samedi dernier. Autant dire que les Rémois ne partiront pas avec la faveur des pronostics dans ce Stade vélodrome où il sont pourtant réussi des coups par le passé. Mais il s'agira pour les hommes de David Guion d'essayer de rester dans la belle dynamique de la victoire face à Nantes. Pour cette rencontre, l'entraîneur rémois disposera de l'ensemble de son groupe à l'exception d'Anastasios Donis, toujours blessé.