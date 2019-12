Ligue 1 (J16) | Le Stade de Reims en Picardie pour affronter une équipe d'Amiens en mode commando (19h)

C'est la mobilisation générale dans le club picard. L'équipe reste sur une série de trois défaites consécutives et glisse dangereusement au classement. Amiens joue donc beaucoup sur ce match et le club rémois serait bien inspiré de ne pas relancer son adversaire

Reims, France

Les mots sont forts et viennent de l'entraîneur picard Luka Elsner avant le match face à Reims ce mercredi : "La situation est grave et périlleuse et elle nécessité de créer un choc. Ce n'est pas du tout anodin. Avant ce match contre Reims, nous sommes en mode commando et en mode guerrier." Les Rémois sont prévenus, au moment d'aborder cette rencontre en Picardie, ils auront une équipe qui en face, aura clairement envi de l'emporter. Amiens reste sur trois défaites consécutives en championnat, la dernière samedi à Montpellier, sur le score de 4 buts à 2. Si on a très peu perdu depuis le début de la saison côté rémois, on est toujours en recherche d'un succès en Ligue 1 depuis le 19 octobre, c'était à Delaune face à Montpellier. Les Rémois veulent aussi renouer avec la victoire afin de se replacer dans le haut du tableau. A noter que pour cette rencontre, l'entraîneur rémois pourra compter sur Mathieu Cafaro, de retour de suspension. En revanche, le capitaine Alaixys Romao sera à son tour suspendu après son carton rouge reçu face à Bordeaux samedi dernier.

