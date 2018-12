Ligue 1 (J16) | Le Stade de Reims pour une confirmation face au Toulouse FC (19h)

Reims, France

C'est le genre de match que l'on peut qualifier de "piège", non pas que le Stade de Reims soit ultrafavori au seul regard du classement, mais plus parce que cette équipe toulousaine, certes en difficulté en championnat, est à la recherche d'un déclic, d'une relance qui va bien finir par arriver. Comme face à Guingamp il y a 10 jours, les Rémois ont l'occasion de faire un écart avec leur hôte du jour et faire un petit pas de plus pour le maintien. Il s'agira aussi de confirmer la bonne prestation et le bon résultat ramené de Marseille dimanche en enchainant un troisième succès de rang à domicile ce qui pourrait aussi un peu plus installer le Stade de Reims dans la première partie du classement.

Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Toulouse FC

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN, Romain METANIRE.

Yunis ABDELHAMID, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN, Romain METANIRE. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Pablo CHAVARRIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK. Absents : Patrick BAHANACK (tendon rotulien), Sheyi OJO (genou), Boulaye DIA, Tristan DINGOME (reprise), Axel DISASI (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Marvin MARTIN (reprise), Virgile PINSON (choix).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour la rencontre face à @ToulouseFC - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce mercredi à partir de 18h30#SDRTFC@FBsportpic.twitter.com/DqZATbAaCY — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 4, 2018

