Ligue 1 (J16) | Le Stade de Reims ramène un nul très frustrant d'Amiens (1-1) et reste en milieu de classement

Dans un match pauvre en occasion, le Stade de Reims pensait avoir fait le plus dur en marquant ce mercredi à Amiens, en match en retard de la 16e journée. C'était sans compter des faits de jeu contraires et des décisions arbitres discutées. Avec un point de plus, les Rémois sont 8e de Ligue 1.

Reims, France

Le scénario est une fois de plus cruel. Au stade de la Licorne ce mercredi, les Rémois sont ressortis frustrés d'une rencontre qu'ils pensaient un temps maîtriser. Pour autant les premières minutes étaient équilibrées entre deux équipes prudentes et qui avaient besoin de se rassurer. Le milieu - expérimental - rémois, prenait pourtant vite le pouvoir. Vigilant, Marshall Munetsi coupait de nombreuses trajectoires, tandis que Moreto Cassama, surprenant titulaire, devenait un précieux métronome. A défaut d'être dangereux, Reims semblait plus percutant. Et il s'en faut de peu (une VAR défectueuse) pour que Moussa Doumbia n'obtienne un penalty (25e). Le Malien poursuivait ses efforts et touchait même le poteau d'un tir lointain. C'est finalement Dereck Kutesa, sur un exploit individuel qui s'en allait ouvrir le score au bout des arrêts de jeu (45e).

La physionomie du retour des vestiaires offrait au Stade de Reims l'opportunité de gérer son avance. Jusqu'à une action anodine mal défendue par Axel Disasi dans sa surface. A l'aide d'une VAR, en convalescence, Johan Hamel indiquait le point de penalty. Et si Predrag Rajkovic repoussait un 3e penalty cette saison, il ne pouvait empêcher l'égalisation amiénoise, Moussa Konaté ayant bien suivi l'action. La suite est plus brouillonne. Décomplexé, Amiens a tenté quelques instants de pousser. Mais trop limités, les Picards se contentaient finalement de subir et repousser tant bien que mal les tentatives rémoises souvent maladroites. Et ni la main de Jallet non sifflée dans la surface, ni le but de Tristan Dingomé finalement refusé pour hors-jeu n'y changeront quoi que ce soit. La supériorité rémoise demeurera sans récompense. Il n'empêche, les promesses de Moreto Cassama et quelques percussions offensives laissent des notes d'espoir pour la suite, malgré la frustration. Celle-ci pourrait vite laisser place à l'euphorie en cas d'exploit dans une semaine face au PSG en Coupe de la Ligue.

A Amiens (Stade de la Licorne), Amiens et le Stade de Reims font match nul 1-1

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Spectateurs : 10712

: 10712 Arbitre : M. Johan Hamel

M. Johan Hamel Pelouse : bonne

: bonne Buts : Konaté (54e) pour Amiens ; Kutesa (45e +1) pour Reims

Konaté (54e) pour Amiens ; Kutesa (45e +1) pour Reims Avertissements - à l'Amiénois Zungu (20e) ; aux Rémois Moussa Doumbia (72e), Timothé Nkada (78e) et Hyun-Jun Suk (94e)

à l'Amiénois Zungu (20e) ; aux Rémois Moussa Doumbia (72e), Timothé Nkada (78e) et Hyun-Jun Suk (94e) Amiens : Gurtner - Jallet, Dibassy, Chedjou, Calabresi, Zungu (Bodnmer, 80e), Gnahoré (Monconduit, 46e), Mendoza (Otero, 46e), Diabaté, Konaté, Guirasy. Entr. : Luka Elsner

: Gurtner - Jallet, Dibassy, Chedjou, Calabresi, Zungu (Bodnmer, 80e), Gnahoré (Monconduit, 46e), Mendoza (Otero, 46e), Diabaté, Konaté, Guirasy. Entr. : Luka Elsner Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Disasi, Foket – Munetsi, Cassama – Doumbia (Kamara, 80e), Dingomé, Kutesa (Nkada, 71e), Dia (Suk, 92e). Entr. : David Guion

