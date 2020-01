Ligue 1 (J16) | Le Stade de Reims revient à Amiens pour mettre à jour son calendrier (19h)

Reims, France

Après le 19e , le Stade de Reims affronte le 18e de Ligue 1 ce mercredi en Picardie. Et ce n'est pas forcement une bonne nouvelle... Car les Rémois ont toujours la même difficulté à défier des équipes en difficulté, des formations qui espèrent toujours se relancer face aux Rémois. Si les hommes de David Guion se sont montrés solides à Toulouse, actuel dernier, ils n'étaient pas arrivés à battre Metz à la fin du mois de novembre (1-1). Et pas plus tard que samedi dernier, ils ont été emportés par la folie et l'agressivité nîmoise au Stade des Costières, battus 2 à 0. Pas de quoi en faire une fatalité non plus au moment d'affronter une équipe picarde en grande difficulté, qui n'a plus gagné depuis le 2 novembre et qui n'a inscrit qu'un seul point lors des 8 derniers matches. Amiens est dans l'obligation de l'emporter pour éviter de s'enfoncer un peu plus au classement, et se retrouver un peu plus en danger. Côté rémois, il s'agira de ne pas tendre l'autre joue après la défaite à Nîmes, sans trop penser à la demi-finale de la Coupe de la Ligue prévu une semaine plus tard. Mais l'entraîneur rémois David Guion sera privé de nombreux joueurs : le milieu de terrain est décimé avec les suspensions d'Alaixys Romao et de Xavier Chavalerin. Nathaël Mbuku est également suspendu. Mathieu Cafaro est blessé, à cela s'ajoute le départ de Rémi Oudin qui n'a pas encore été compensé.

