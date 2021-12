Ligue 1 (J16) : Le Stade de Reims s'offre in extremis un succès prestigieux à Lyon (1-2)

Le sort aurait-il inversé la tendance ? Après avoir longtemps compté le nombre de points perdus après avoir mené au score, le Stade de Reims va pouvoir recenser ceux gagnés en fin de match. Car à peine trois jours la victoire arrachée au bout du suspens contre Clermont (1-0), les Rémois ont récidivé ce mercredi. Une performance d'autant plus retentissante qu'elle a été réalisée à Lyon.

Certes le stade était vide de spectateur, la faute au huis-clos décrété par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Mais Peter Bosz avait décidé de reconduire les vainqueurs de Montpellier tandis que les Rémois ne pouvaient bénéficier de leur coach habituel, Oscar Garcia, isolé à cause du Covid. Dans ce contexte, les Rhôdaniens mettaient logiquement le pied sur le ballon. Mais le remuant Lucas Paqueta était bloqué par le solide Yunis Abdelhamid. Peu dangereux, les Rémois restaient disciplinés, solides et rigoureux. Si bien qu'après 45 ternes premières minutes, les deux équipes se quittaient dos à dos.

Hugo Ekitiké, puissance 6

Comme souvent dans pareille situation, il faut un coup de pied arrêté pour débloquer la rencontre. Il fut rémois. Valon Berisha trouvait parfaitement Wout Faes sur corner. Sa tête décroisée envoyait le ballon hors de portée du gardien lyonnais. Un but bienvenu. Mais qui réveillait les Rhôdaniens. Pressant, l'OL finissait par égaliser grâce à Karl Toko Ekambi, seul au second poteau. Si Lyon poursuit ses efforts, Reims résiste et parvient à repousser toutes les offensives adverses. Il faut même quelques maladresses pour empêcher quelques contres d'aboutir. Et tandis que le match nul semblait déjà intéressant, les Rémois vont profiter d'une ultime action pour arracher la victoire. Sur une frappe lointaine, Lopes, le gardien lyonnais relâchait le ballon. A l'affût, Hugo Ekitiké en profitait pour le pousser dans le but vide, en deux temps. Dans un stade vide, l'ivresse de joie envahissait les Rémois. Une seconde victoire de suite qui offre au Stade de Reims 6 points d'avance sur le 18e avant d'accueillir Angers dès dimanche.

. -

A Lyon (Groupama Stadium), le Stade de Reims bat Lyon 2-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Benoît Millot

: Benoît Millot Buts - Toko Ekambi (66e) pour Lyon ; Faes (56e), Ekitiké (93e) pour Reims

- Toko Ekambi (66e) pour Lyon ; Faes (56e), Ekitiké (93e) pour Reims Avertissements : aux Lyonnais Lucas Paqueta (23e), Jason Denayer (49e), Moussa Dembélé (82e) ; aux Rémois Marshall Munetsi (53e), Yunis Abdelhamid (65e),

: aux Lyonnais Lucas Paqueta (23e), Jason Denayer (49e), Moussa Dembélé (82e) ; aux Rémois Marshall Munetsi (53e), Yunis Abdelhamid (65e), Lyon : Lopes - Emerson, Boateng, Denayer, Gusto - Guimaraes, Caqueret (Mendes, 67e) - Aouar, Toko Ekambi (Cherki, 67e), Paqueta, Slimani (Dembélé, 67e). Entr. : Peter Bosz

: Lopes - Emerson, Boateng, Denayer, Gusto - Guimaraes, Caqueret (Mendes, 67e) - Aouar, Toko Ekambi (Cherki, 67e), Paqueta, Slimani (Dembélé, 67e). Entr. : Peter Bosz Reims : Rajkovic – Konan (Locko, 71e), Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon, Foket (Sissoko, 90e) – Cassama (Munetsi, 46e), Lopy, Berisha (Flips, 84e) - Kebbal, Touré (Ekitiké, 71e). Entr. : Oscar Garcia

. -

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

. -

à venir