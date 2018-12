Ligue 1 (J16) | Le Stade de Reims stoppé à domicile par Toulouse (0-1)

Reims, France

La défaite est frustrante. Pas illogique. A l'issue d'une rencontre ouverte, le Stade de Reims a subi mercredi soir son cinquième revers de la saison en Ligue 1. Frustrant car les Rémois ont eu plusieurs fois l'occasion de faire trembler les filets. Dans son 4-2-3-1 habituel, le Stade de Reims a d'abord été patient et appliqué pour construire ses offensives. La domination n'est pas nette, pas plus que les occasions. Une seule fois, Rémi Oudin, héritant du ballon sur le côté gauche de la surface centrait fort devant le but. A la réception, Bjorn Engels ne parvient pas à redresser la trajectoire du ballon.

Pas décidé à défendre dans ses 30 mètres, Toulouse profite de la vitesse de Corentin Jean et de l'envie de Max-Alain Gradel pour porter le danger sur le but d'Edouard Mendy. Il peut aussi compter sur quelques cadeaux inhabituels de la défense locale. Sur une mauvaise passe de Bjorn Engels, offre à Corentin Jean un face à face qu'il manque de peu. Le Toulousain ne manquera pas en revanche son centre dans les arrêts de jeu de la première période pour Gradel. Si Edouard Mendy s'interpose parfaitement, il ne peut rien sur la reprise d'Issiaga Sylla qui a mieux suivi que tout le monde (45e 0-1).

La seconde période rémoise est bien meilleure. Le pressing est plus consistant, même si le ballon peine à voyager dans la surface toulousaine. Et lorsqu'il arrive enfin à destination, Mauro Goicoechea fait le nécessaire pour repousser encore les tentatives rémoises. Son arrêt sur la tête de Xavier Chavalerin est décisif. Un tournant d'autant plus important que le poteau repoussait une nouvelle tête de Yunis Abdelhamid la minute suivante. Les changements n'y feront rien. Sans trouver l'ouverture, le Stade de Reims stoppe sa dynamique et retombe dans la seconde partie de tableau. Pas l'idéal avant d'opérer un périlleux déplacement à Lille dimanche.

A Reims (Stade Delaune), Toulouse bat le Stade de Reims 1-0

Mi-temps : 0-1

Spectateurs : 10609

Arbitre : M. Jérémy Stinat

Pelouse : bonne

: bonne But : Sylla (45e) pour Lille

Avertissements - aux Rémois Alaixys Romao (48e), Bjorn Engels (60e), Moussa Doumbia (79e) ; aux Toulousains Max-Alain Gradel (39e), Jérémy Durmaz (46e), Sylla (77e), Garcia (78e), Diakité (81e).

Expulsion : du toulousain Manuel Garcia (95e).

Reims : Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao (cap) (N'Dom, 81e), Chavalerin, Cafaro (Kamara, 61e), Doumbia, Chavarria, Oudin (Suk, 69e). Entr. : David Guion

Toulouse : Goicoechea - Amian, Sylla, Diakité, Mbia, Moubandjé, Durmaz (Dossevi, 86e), Sidibé (Cahuzac, 61e), Gradel, Jean (Manuel Garcia, 67e), Leya Iseka. Entr. : Alain Casanova

