Ligue 1 (J16) : Lens veut se rassurer à Clermont, avant de recevoir le PSG

Le Racing Club de Lens reste sur deux matchs sans victoire, ce qui ne lui ressemble pas cette saison. Pour la 16e journée de Ligue 1, les Sang et Or se déplacent chez le 18e du championnat ce mercredi 1 décembre. Mais il faut se concentrer sur Clermont, pas sur le PSG qui vient dans trois jours.

La décla : "Choisir ses matchs, ce n'est pas le meilleur moyen de faire des bons résultats"

L'entraîneur Lensois, Franck Haise, a bien vu que sur son calendrier, le déplacement à Clermont et la réception du PSG s'enchainaient en quatre jours. Une affiche est plus attirante que l'autre pour les supporters. Mais le coach ne veut surtout pas que ses joueurs lèvent le pied ce mercredi soir en auvergne. "On doit prendre le match qui vient avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination".

Franck Haise sait aussi que son équipe vient d'enchaîner un match nul et une défaite. Pour relever la barre, c'est plus facile contre le 18e du championnat que contre le premier, qui a gagné 13 fois sur 15.

Le joueur : Massadio Haidara

Le défenseur, titulaire la saison dernière, a eu un début de saison perturbé. "J'ai eu une période un peu difficile avec les blessures. J'ai fait quand même des petites rechutes mais à l'heure actuelle ça va bien."

Mais il vient d'entrer eu jeu trois matchs d'affilé et il a été décisif contre Angers, offrant le but de l'égalisation à Gaël Kakuta. Il pourrait retrouver une place dans la défense à trois et faire profiter de son expérience. Il a hâte de retrouver une place de titulaire : "Il me manque encore un peu de rythme, je pense, pour pouvoir encore enchainer les matchs. J'espère que je vais continuer dans cette voie-là pour retrouver ma condition physique à 100%".

La stat : 6 buts encaissés en deux matchs

Avant de couler à Brest (4-0, pour la 14e journée de Ligue 1), la défense lensoise encaissait en moyenne un but par match. En deux rencontre, elle a fait exploser cette statistique. Et même si le score en bretagne ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre, les coéquipiers de Jonathan Gradit n'ont pas réussi à relever la barre contre Angers. C'est probablement une des clés pour relancer la dynamique : défendre mieux, encaisser moins de buts pour se remettre à gagner.

Et ça tombe bien, l'adversaire du jour des Lensois est une équipe qui a du mal à marquer. Quatre buts sur les cinq derniers matchs. Et seulement deux joueurs qui ont planté plus d'une fois cette saison. Il faut en profiter parce qu'après, c'est la meilleure attaque du championnat qui vient à Bollaert.

La compo "France Bleu Nord" :

Leca - Haidara, Danso, Gradit - Frankowski, Clauss - Doucouré, Fofana, Kakuta - Kalimuendo, Sotoca