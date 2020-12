Ligue 1 (J16) : un possible retour de Mama Baldé pour DFCO - Monaco ?

Le DFCO reçoit l'AS Monaco au Stade Gaston Gérard, dimanche 20 décembre 2020, pour la 16e journée de Ligue 1. Dijon reste sur une défaite dans la semaine, face au LOSC (2-0). Le DFCO est toujours en quête de sa première victoire de la saison à domicile, un succès qui ferait du bien dans la lutte pour le maintien.

Un retour de certains blessés ?

Pour le meilleur buteur du club Mama Baldé, touché au quadriceps, une décision sera prise samedi, veille du match. "Il s'est entrainé ce vendredi mais reste incertain", indique David Linarès. Senou Coulibaly, lui, a repris l'entraînement normalement et sera apte pour la réception de Monaco. Wesley Lautoa (orteil) et Roger Assalé (mollet) sont toujours indisponibles. En revanche Pape Cheikh Diop, victime de maux de ventre et de vomissements, puis d'un choc au tendon d'achille, a pu s'entraîner normalement.