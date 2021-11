Ligue 1 (J16) : Lille va affronter la furia rennaise

Le LOSC s'attend à souffrir sur la pelouse du 2ème de L1. Une formation de Rennes qui reste sur 13 matches sans la moindre défaite toutes compétitions confondues. malheureusement Lille, qui reste sur 6 matches sans succès en L1 sera affaibli pour ce rendez-vous en haute altitude. Jocelyn Gouvennec va devoir en effet se trouver une nouvelle défense. Celik suspendu, Djalo devrait débuter latéral droit et Botman qui revient à peine d'une longue blessure devrait être relancé dans le grand bain.

La décla : Gourvennec reste ambitieux

L'entraîneur lillois, malgré la mauvaise série et les problèmes défensifs refuse de jouer petit bras : "On doit être ambitieux, même avec un peu de retard. On sait très bien qu’une série positive permet de gagner beaucoup de places. Il faut qu’on soit capable d’en refaire une pour rattraper le retard. Derrière Paris, c’est assez ouvert. Monaco, Lyon et Lille doivent revenir à un bon niveau après quelques défaillances. On est en retard, mais il faut qu’on travaille pour retrouver ce bon wagon."

Le joueur : le revenant Sven Botman

Le néerlandais pourrait faire son grand retour sur la pelouse du Roazhon Park ce mercredi soir. Blessé le 12 octobre au quadriceps avec la sélection espoir néerlandaise, il devrait débuter aux côtés de José Fonte après une blessure aux ischios jambiers qui l'a écarté des terrains pendant 6 semaines. Jocelyn Gourvennec se retrouve en effet contraint de le relancer dès aujourd'hui dans un costume de titulaire. Celik étant suspendu, Djalo va coulisser à droite (Pied n'est pas au niveau pour postuler) ce qui laisse un vide dans l'axe de la défense des Dogues.

La stat : Rennes sur un nuage

Le stade rennais partira ce soir avec les faveurs des pronostics. 2eme de ligue 1, l'équipe dirigée par Bruno Genesio a remporté 7 de ses 9 derniers matches de L1. Le dernier échec toutes compétitions confondues remonte au 19 septembre sur la pelouse de l'OM 2-0 soit une série de 13 matches sans défaite.

La compo "France Bleu Nord" : sans Celik suspendu, retour de Botman ?

Grbic - Djalo Fonte Botman Reinildo - Weah Sanches André Bamba - Yilmaz David.