LIGUE 1 (J16) - Revivez la fin de match incroyable entre Montpellier et Marseille

Le match entre Montpellier et Marseille a tenu toutes ses promesses. Tout y était ce dimanche soir : ambiance, cartons, buts et décisions arbitrales litigieuses. Le but de la victoire a été refusé à Souleymane Camara. Explications.

Coup franc pour Montpellier à la 87e minute. Junior Sambia vient de rentrer sur la pelouse de la Mosson à la place de Sessegnon. Le MHSC et Marseille sont dos-à-dos (1-1).

Le coup de franc de Sambia atterrit sur la tête de Souleymane Camara qui vient planter le but de la victoire. Le stade explose de joie.

Une joie devenue incompréhension puis colère au moment où l'arbitre se dirige vers son assistant en grande discussion avec Steve Mandanda.

Finalement après une belle pagaille, le but sera refusé pour une position de hors-jeu de Vitorino Hilton. Le capitaine montpelliérain a bien tenté de prolonger le ballon de la tête mais sans le toucher.

Le but refusé

Les réactions

Le gardien de Marseille s'est exprimé après le match sur le déroulé de l'action.

"Sur le but refusé, Camara met sa tête et Hilton se jette, il fait une action de jeu qui me gêne, je suis allé dire mon ressenti à l'assistant" - Steve Mandanda

Autre tonalité du côté de Montpellier. "J'ai rien compris" a assuré Michel Der Zakarian en conférence de presse.

"J'ai rien compris" Copier