Ligue 1 (J16) : Dijon se contente du nul contre Montpellier (2-2)

En cette 16e journée de Ligue 1, Dijon mené au score, égalise à un quart d'heure de la fin et arrache le point du match nul contre Montpellier (2-2). Le DFCO s'éloigne timidement de la zone rouge et remonte à la 16e place. Une ombre au tableau : la sortie sur blessure du gardien Alfred Gomis.

Dijon, France

Dijon sort de la zone de relégation et remonte à la 16e place du classement de Ligue 1, après son match nul (2-2) face à Montpellier ce mercredi 4 décembre 2019, au Stade Gaston-Gérard.

Les Rouges n'ont rien lâché

Les Rouges ont ouvert le score dès la deuxième minute, par Junior Sambia contre son camp. Montpellier renverse la vapeur et mène 2-1 grâce à un superbe but de Savanier. Finalement le DFCO égalise à la 73ème sur un but de Stephy Mavididi après un cafouillage dans la surface.

Point noir de la soirée, la sortie sur blessure du gardien dijonnais Alfred Gomis juste avant la mi-temps visiblement blessé aux adducteurs.

Prochain match, 17e journée de Ligue 1, le dimanche 8 décembre : Dijon se déplace à Nantes, coup d'envoi à 17 heures.