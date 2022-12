Ligue 1 (J16) : Un très bon Stade de Reims fait tomber l'invincibilité de Rennes (3-1)

Il y avait encore un peu de magie de Noël à Delaune ce jeudi soir. Pour sa reprise après la Coupe du Monde, le dernier match en 2022, le Stade de Reims n'a pas manqué ses retrouvailles avec son public. Et si des incertitudes légitimes existaient avant la rencontre quant à la capacité des uns et des autres à poursuivre la dynamique enclenchée avant la trêve, les Rémois ont très vite rassuré les plus sceptiques.

Dès les premières minutes, l'activité balle au pied de Junya Ito mettait la défense bretonne en délicatesse, tandis que le pressing au milieu de terrain provoquait de nombreuses pertes de balle adverses. Si les deux premières tentatives étaient manquées, la troisième faisait déjà mouche. L'international japonais, trouvait parfaitement Alexis Flips dont le centre instantané arrivait sur Folarin Balogun. De volée, au point de penalty, l'attaquant anglais fusillait Steve Mandanda pour ouvrir le score

Balogun puissance 10

Entreprenants, les Rémois ne relâchaient pas après l'ouverture du score. Inexistants les Rennais peinaient à se montrer dangereux. Tandis que les duels montaient en intensité au milieu, le Stade de Reims faisait preuve d'une efficacité redoutable offensivement. Très vite, Thibault De Smet, prometteur sur son côté gauche, centrait sur la tête du défenseur breton Theate. Mais à la retombée, Alexis Flips, en première intention, adressait une reprise de volée de l'entrée de la surface qui envoyait le ballon dans les filets adverses.

La suite fut plus accrochée. Mais il est écrit que le nouveau Stade de Reims, version Will Still, était bien plus serein dans les moments plus délicats, et souverain dans les moments opportuns. Ce n'est donc pas la réduction du score rennaise juste avant la pause qui déconcentrait les Marnais. Bousculés au retour des vestiaires, les coéquipiers de Yunis Abdelhamid ne craquaient pas. Mieux, ils allaient faire céder les Rennais en fin de match. Sur un dégagement de Mandanda contré par son défenseur Omari, Folarin Balogun est le plus prompt pour pousser le ballon dans le but vide et mettre un terme à tout suspens en fin de match. Voilà un troisième succès de rang qui permet de mettre fin à 17 matchs sans défaite du Stade Rennais. Surtout, il permet aux Rouge et Blanc d'intégrer le top 10 et relancer une série d'invincibilité qu'il faudra désormais confirmer à Lille lundi.

