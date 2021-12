Ligue 1 (J17) | Comment le Stade de Reims s'est mobilisé sans Oscar Garcia

Il n'y avait certainement pas besoin de plus de cohésion dans un groupe qui paraissait déjà bien soudé, à en croire et en voir le scénario du match face à Clermont dimanche dernier, et ce succès (1-0) arraché au bout du temps additionnel. Mais lorsque le club a appris lundi à midi que l'entraîneur adjoint Ruben Martinez puis dans la soirée que l'entraîneur principal Oscar Garcia souffraient tous les deux du Covid et allaient devoir s'isoler, à moins de 48 heures du déplacement à Lyon, c'est toute une organisation qui s'est mise en place. Et cela restera peut-être comme un moment clé de cette saison au sein même du groupe et du club.

Tout le monde a fait un peu plus pour préparer ce match qui allait être forcement différent en l'absence du "chef". Il a d'abord fallu se soumettre à un test PCR, chose que les joueurs n'avaient plus l'habitude de faire depuis que la vaccination permet à ces derniers d'éviter un test réalisé avant chaque match comme la saison dernière. Tous les tests sont revenus négatifs mardi, en milieu d'après-midi, comme un premier soulagement.

Mickaël D'Amore a dirigé l'équipe sur le bord du terrain mercredi dernier face à Lyon. - Image Prime Video

Pour pallier l'absence d'oscar Garcia et Ruben Martinez, le directeur général du club, Mathieu Lacour, a réorganisé le staff afin de répartir les rôles. C'est ainsi qu'il a été décidé de confier le coaching bord terrain ainsi que les activités avec les media à Mickaël D'Amore, initialement entraineur adjoint en charge du lien entre les groupes professionnels. Principalement pour des questions de langue même si l'entraîneur adjoint Joao Nuno Fonseca qui vient d'arriver, s'exprime parfaitement bien en français. Le responsable de l'analyse du jeu, Cyril Duhal a assuré la mise en place du plan de jeu et de la tactique en lien avec Oscar Garcia et son adjoint. Joao Nuno Fonseca n'était pas en reste, il était notamment très actif sur le banc de touche face à Lyon pour assurer la liaison entre Cyril Duhal, connecté avec Oscar Garcia resté à son domicile, et Mickaël D'Amore concentré a donné des consignes à l'équipe au bord du terrain. Les changements dans le jeu étant également pilotés à distance, de Reims, par Oscar Garcia et Ruben Martinez. Sans oublier l'investissement du responsable de la performance, Barthélémy Delecroix et de l'entraîneur des gardiens, Sébastien Hamel. "Dans ces cas là ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience de la situation par le groupe" explique Mickaël D'Amore. "Ils se sont vraiment pris en main, il y a eu beaucoup de concentration et beaucoup de sérieux. Le staff a un peu plus de travail, mais on est tous ensemble, et on est soudé. Et les joueurs ont du certainement en discuter ensemble et cela a créé une dynamique très positive."

Le responsable de l'analyse du jeu, Cyril Duhal (à droite), en liaison téléphonique avec Oscar Garcia, avec à ses côtés Joao Nuno Fonseca. - Image Prime Video

La prise de parole de Jean-Pierre Caillot lors de la causerie à Lyon

Partis le matin à Lyon, les joueurs et le staff se sont ensuite retrouvés pour la traditionnelle causerie d'avant match qui là non plus, n'a pu être animé par Oscar Garcia. C'est Mickaël D'Amore qui a effectué le rappel des points forts du plan de jeu. Avant que le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot ne prenne la parole. "Ce n'était pas quelque chose de préparé même si je savais où je voulais aller, précise Jean-Pierre Caillot. "La situation était exceptionnelle car l'entraîneur ne pouvait pas être là. Quand un entraîneur est suspendu de banc de touche, il est tout de même présent au stade et dans le vestiaire, mais là c'est différent. J'ai insisté sur les valeurs de solidarité, sur l'esprit de famille, les valeurs de la famille dont il faut faire preuve dans la difficulté. Dans ces cas là, c'est le cœur qui parle. J'ai également rebondit sur ces valeurs familiales en illustrant mes propos avec la venue du papa de Ghislain Konan qui était au stade dimanche dernier pour voir son fils face à Clermont, et avec lequel j'ai sympathisé."

Une prise de parole du président qu'a souligné le capitaine Yunis Abdelhamid à l'issue de la rencontre à Lyon : "le petit discours du président lors de la causerie est là pour rappeler que c'est la victoire de tout un groupe et de tout un club, et le coach et Ruben faisaient aussi parti de notre famille ce soir."

A Lyon, les analystes video du club étaient en liaison depuis les tribune avec le banc de touche et Oscar Garcia. - Image Prime Video

Oscar Garcia a en effet été très actif devant sa télé, en liaison directe avec son banc de touche. Y compris à la mi-temps même s'il n'est pas directement intervenu, il a fait passer ses consignes. "Oscar et les analystes ont sorti des images, 2 ou 3 séquences, que nous avons diffusé aux joueurs dans le vestiaire à la mi-temps. Je les ai commenté après que s'être concerté avec le staff avant, bien sûr. Et puis, on en a transmis les informations aux joueurs pour que le message passe bien. " explique Mickaël D'Amore.

Ce dimanche face à Angers, cette organisation très bien synchronisée sera à nouveau mise en place, Oscar Garcia et Ruben Martinez étant toujours à l'isolement, en respect du protocole sanitaire. Ils devraient faire le retour au centre de vie Raymond Kopa en milieu de semaine prochaine. Pour Oscar Garcia, il faudra attendre encore un peu pour retrouver le banc de touche puisqu'il sera suspendu face à Saint-Etienne mais il pourra être présent au stade ainsi que dans les vestiaires pour passer ses consignes. Les mêmes ont préparé ce match ensemble entre jeudi et samedi, avec il est vrai peu de travail sur le terrain, mais plus de récupérations, de soins et de séances vidéo comme cela est le cas quand deux matches sont rapprochés. "On est tous constamment en relation avec le coach pour préparer les séances et le match" rappelle Mickaël D'Amore. Pour cette rencontre face à Angers, les Rémois seront privés de Marshal Munetsi qui a malheureusement rechuté. Sa blessure à la cuisse devrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de l'année 2021. Moreto Cassama s'est lui blessé à l'entraînement et sera également forfait. Retour en revanche d'Azor Matusiwa qui était suspendu à Lyon.

La joie des Rémois avec Mickaël D'Amore lors du dernier but inscrit par Hugo Ekitiké. - Image Prime Video

LE GROUPE

Gardiens : Predrag RAJKOVIC, Yehvann DIOUF, Nicolas PENNETEAU.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Wout FAES, Andreaw GRAVILLON, Ghislain KONAN, Bradley LOCKO, Thomas FOKET.

Milieux : Alexis FLIPS, Valon BERISHA, Dion LOPY, Azor MATUSIWA, Sambou SISSOKO, Kamory DOUMBIA.

Attaquants : Nathanaël MBUKU, Ilan KEBBAL, N'dri KOFFI, Anastasios DONIS, El Bilal TOURE, Hugo EKITIKE.

Absents : Arber ZENELI (genou), Moreto CASSAMA (cheville), Fodé DOUCOURE (quadriceps), Marshall MUNETSI (ischio), Moussa DOUMBIA, Mitchell VAN BERGEN, Mathieu CAFARO, Moustapha MBOW, Fraser HORNBY (choix)