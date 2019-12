Ligue 1 (J18) | Le Stade de Reims à Toulouse pour affronter un adversaire en plein doute (20h)

Reims, France

Les faits sont là et les résultats le rappellent sans cesse : le Stade de Reims n'arrive pas à faire des résultats face à des équipes de bas de tableau. Un match nul à domicile face au 19e, Nîmes (1-1). Un résultat nul également à Metz, 18e (1-1) et une défaite à domicile face au 16e, Dijon (1-2). Drôle de constat au moment de se déplacer chez le dernier Toulouse, qui est en zone rouge écarlate et pour cause : les Toulousains viennent d'aligner une série de 7 défaites consécutives. Alors les Rémois seront naturellement favoris dans ce match au moins par le classement et la dynamique des deux équipes, qui sont diamétralement opposés. Mais certainement pas sur le papier, tant cette équipe toulousaine, dos au mur et presque dans l'obligation de gagner pour rester dans la lutte pour le maintien, peut sonner son réveil face aux Rémois. Reims est prévenu et serait bien inspiré de ne pas relancer cet adversaire en vue du maintien.

