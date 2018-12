Ligue 1 (J17) | Le Stade de Reims ne veut pas vivre l'enfer du Nord à Lille

Reims, France

Le Stade de Reims fait donc parti des rares clubs qui disputent leurs matches ce week-end lors de la 17e journée de Ligue 1. Six matches ont été reporté à la demande des prefets en raison des rassemblements "gilets jaunes". La rencontre au Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq ne sera donc pas concerné et les Rémois auront fort à faire ce dimanche face à une équipe du LOSC en pleine dynamique, qui vient de s'imposer sur la pelouse du 3e Montpellier et qui se présente comme un candidat sérieux à l'Europe. Les Rémois vont devoir au moins réitérer la même performance ramener de Marseille la semaine dernière où il avait affiché une belle rigueur défensive. A noter que Lille qui a joué son match de la 16e journée à Montpellier mardi, a eu un jour de récupération en plus que les Rémois.

Le point sur l'effectif

Shéyi Ojo a été touché au genou à Marseille , il n'était pas dans le groupe face à Toulouse et ne sera pas à Lille ce dimanche.

, il n'était pas dans le groupe face à Toulouse et ne sera pas à Lille ce dimanche. Boulaye Dia a ressenti une gène aux adducteurs face à Marseille et a également été mis au repos face à Toulouse.

et a également été mis au repos face à Toulouse. Mathieu Cafaro a été laissé au repos. Retour en revanche de Marvin Martin et Tristan Dingomé.

Le groupe

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Ghislain KONAN, Romain METANIRE.

Milieux : Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Patrick BAHANACK (tendon rotulien), Sheyi OJO (genou), Mathieu CAFARO (repos), Thomas FONTAINE (choix), Hassane KAMARA (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Virgile PINSON (choix).

Les interviews d'avant-match

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David Guion évoque la rencontre face à @losclive ce dimanche à 17 heures #LOSCSDR#FBsportpic.twitter.com/c78LMm3xEF — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 9, 2018

VIDEO | L’entraîneur-adjoint du @StadeDeReims@Stephdumont29 évoque son retour à Lille au moment d’aller défier le @losclive ce dimanche à 17 heures #LOSCSDR#FBsportpic.twitter.com/vccvVnEWLA — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 9, 2018

L'adversaire

Lille au top !

Les Lillois se sont imposés à Montpellier mardi dernier sur le score de 1 à 0 lors de la 16e journée de Ligue 1. © Maxppp - Maxppp

Après avoir vécu une saison difficile où ils ont flirté avec la relégation en Ligue 2, les Lillois réalise une saison impressionnante. Deuxième au classement, les hommes de Christophe Galtier domine le groupe des poursuivants du Paris Saint-Germain. Le tout avec un attaque de feu symbolisée par Nicolas Pépé qui est redoutable devant le but. Lille veut profiter de cette journée tronquer avec seulement 4 matches qui se disputent pour mettre la pression sur ses concurrents directs comme Montpellier, Lyon, Marseille qui ne joueront pas ce week-end.

L'arbitre

Willy Delajod au sifflet

Willy Delajod sera au sifflet lors de cette rencontre entre Reims et Lille. © Maxppp - Maxppp

C'est la première fois que Willy Delajod va diriger le Stade de Reims cette saison, mais les Rémois l'ont souvent croisé en Ligue 2 la saison dernière. Il arrive lui aussi de l'étage inférieur, c'est un très jeune arbitre d'a peine 26 ans qui découvre le plus haut niveau. Cette saison, il a arbitré 8 matches et donné 22 cartons jaunes pour aucun rouge. C'est la deuxième fois qu'il se rendre au Stade Pierre-Mauroy cette saison puisqu'il avait arbitré Lille - Rennes (3-1) lors de la première journée.

Le dernier Lille OSC - Stade de Reims

Les Rémois n'avaient pas pu résister au Stade Pierre-Mauroy lors de la dernière confrontation en mars 2016. © Maxppp - Maxppp

Toujours lors de cette même saison 2015-2016, l'année de la descente, le Stade de Reims n'avait pas réussi à résister à des Lillois qui s'étaient imposés 2 à 0 en inscrivant deux buts en fin de rencontre. C'était le samedi 5 mars 2016 lors de la 29e journée. Les Rémois avaient terminé la rencontre à 10 contre 11 après l'expulsion d'Antoine Devaux. Le Stade de Reims n'avait jamais réussi a bousculé le LOSC.

