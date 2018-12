Ligue 1 (J17) | Le Stade de Reims obtient un nul amer à Lille (1-1)

Le résultat n'est pas mauvais, mais le scénario est cruel. A Villeneuve d'Ascq, le Stade de Reims était tout proche de mettre fin à 11 matchs sans défaite des Lillois. Un espoir longtemps porté par le but de Rémi Oudin, et finalement annihilé par un penalty converti au bout des arrêts de jeu. Dur.

Lille, France

Finalement, David Guion était peut-être content que son déplacement à Lille ne soit pas reporté. Peut-être seulement, car le bon point validé dans le Nord ce dimanche a presqu'un goût de défaite tant l'égalisation sur penalty de Nicolas Pépé dans les ultimes secondes, est cruelle. Un coup du sort d'autant plus cruel que la faute de Romain Métanire, entré en jeu quelques instants plus tôt, est aussi sévère qu'inutile.

Avant ça, le Stade de Reims avait parfaitement maîtrisé l'opposition proposée. Tout juste les Marnais avaient tremblé à la 45e minute, lorsque Xeka adressait une belle frappe, seulement repoussée par le poteau. Jonathan Ikoné aurait pu espérer mieux également en 2e mi-temps, à la réception d'un centre de la droite. Au-delà de ces deux chaudes alertes, Edouard Mendy aura passé une soirée plutôt sereine, jusqu'à ce penalty. D'où l'amertume suscitée en fin de match. Car de l'autre côté, Reims a aussi eu sa chance. Hyun-Jun Suk, enfin à la hauteur de l'événement, s'offrait une première opportunité dès la 4e minute, mais Mike Maignan s'interposait. Il aura une autre possibilité après la pause, sans que sa tête ne puisse inquiéter le portier marnais.

Finalement, c'est Rémi Oudin, entré dès la 20e minute en remplacement de Pablo Chavarria, victime d'un claquage en début de match, qui débloquera la situation. Plus rapide que son vis-à-vis, le jeune rémois est plus prompt à reprendre un centre de Romao dont la combativité est à noter, et ouvre le score. Les protégés de David Guion ont ensuite subi, sans trop souffrir. Jusqu'à ce fameux penalty de la dernière minute. Tenu en échec, Reims prend un point qui reste précieux, qu'il faudra convertir à domicile, contre des adversaires de son championnat.

-

A Lille (Stade Pierre Mauroy), Lille et le Stade de Reims font match nul 1-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Spectateurs : 26826

: 26826 Arbitre : M. Willy Delajod

M. Willy Delajod Pelouse : bonne

: bonne But : Pépé (95e, sp) pour Lille ; Oudin (64e) pour Reims

Pépé (95e, sp) pour Lille ; Oudin (64e) pour Reims Avertissements - au Lillois José Fonte (72e) ; aux Rémois Thomas Foket (46e), Romain Métanire (90e), Edouard Mendy (92e)

au Lillois José Fonte (72e) ; aux Rémois Thomas Foket (46e), Romain Métanire (90e), Edouard Mendy (92e) Lille : Maignan - Dabila, Fonte (cap), Ballo Touré, Celik, Xeka (Soumaré, 73e), Auraujo (Bamba, 68e), Thiago Mendes, Leao (Rui Fonte, 58e), Ikoné, Pépé. Entr. : Christophe Galtier

: Maignan - Dabila, Fonte (cap), Ballo Touré, Celik, Xeka (Soumaré, 73e), Auraujo (Bamba, 68e), Thiago Mendes, Leao (Rui Fonte, 58e), Ikoné, Pépé. Entr. : Christophe Galtier Reims : Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao (cap), N'Dom, Chavalerin, Doumbia (Dingomé, 79e), Suk (Métanire, 83e), Chavarria (Oudin, 18e). Entr. : David Guion

