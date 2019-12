Ligue 1 (J17) | Le Stade de Reims s'impose avec la manière face à St-Etienne (3-1)

Reims, France

Reims a retrouvé le sourire en même temps qu'il a éteint l'euphorie stéphanoise. Sur la pelouse d'un stade Delaune plutôt bien garni, les Rémois ont mis les ingrédients nécessaires pour faire tomber des Verts devenus bien pâles face à la qualité de jeu proposée par les hommes de David Guion. Un sentiment agréable vite ressenti, tandis que les Rémois mettaient à mal la défense stéphanoise dans la profondeur. Des difficultés confirmées après 10 minutes de jeu lorsque Rémi Oudin isolé dans la surface, profitait d'un cafouillage des Verts pour ouvrir le score d'un joli retourné acrobatique. La suite était dans la continuité. Avec du caractère, de l'envie et une justesse technique à souligner, les Rémois auraient même pu faire gonfler le compteur. Mais ni Boulaye Dia, ni Rémi Oudin, ni Mathieu Cafaro ne parvenaient à mettre les leurs à l'abri à la pause.

Si le second acte démarrait comme le premier, les Rémois pêchait peut-être par excès de confiance. A repartir systématiquement de l'arrière, les Rouge et Blanc commettaient l'irréparable peu avant l'heure de jeu sur une perte de balle au milieu de terrain. les Stéphanois ne s'en laissent pas prier et égalisent grâce à Romain Hamouma entré en jeu quelques instants auparavant. Mais ce Reims-là a confiance en ses forces et ne panique pas. Très vite, il mettra à jour de nouvelles failles dans la défense de l'ASSE. Après une récupération de Yunis Abdelhamid, Xavier Chavalerin, côté gauche, n'est pas attaqué, et a tout le temps d'adresser un centre parfait pour Boulaye Dia tout aussi esseulé au point de penalty. Sa tête, imparable, fait mouche, et permet aux Rémois de reprendre les commandes au tableau des scores. Les visiteurs ne s'en remettront jamais. Mieux, l'envie et l'agressivité de Moussa Doumbia face à un Franck Honorat trop attentiste, lui permet d'enlever tout suspens d'un boulet de canon que Stéphane Ruffier ne peut repousser. En s'imposant pour la première fois contre St-Etienne depuis son retour en Ligue 1 (2012), le Stade de Reims s'offre de l'air et un retour dans le top 10 de Ligue 1.

. -

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat St-Etienne 3-1

Spectateurs : 14512

: 14512 Arbitre : Mme Stéphanie Frappart

: Mme Stéphanie Frappart Pelouse : correcte

: correcte temps : pluvieux

: pluvieux Buts - Oudin (10e), Dia (69e) pour Reims ; Hamouma (59e) pour St-Etienne

- Oudin (10e), Dia (69e) pour Reims ; Hamouma (59e) pour St-Etienne Avertissements - aux Rémois Thomas Foket (33e) et Hassane Kamara (90e) ; aux Stéphanois Jean-Eude Aholou (54e), Denis Bouaga (64e)

- aux Rémois Thomas Foket (33e) et Hassane Kamara (90e) ; aux Stéphanois Jean-Eude Aholou (54e), Denis Bouaga (64e) Reims : Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid (c), Foket – Munetsi, Chavalerin – Dingomé (Doumbia, 65e), Cafaro (Sissoko, 72e), Oudin (Suk, 81e) - Dia. Entr. : David Guion

: Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid (c), Foket – Munetsi, Chavalerin – Dingomé (Doumbia, 65e), Cafaro (Sissoko, 72e), Oudin (Suk, 81e) - Dia. Entr. : David Guion St-Etienne : Ruffier - Gabriel Silva, Perrin, Fofana, Debuchy, M'Vila (Beric, 79e), Camara, Honorat, Boudebouz (Aholou, 52e), Diony (Hamouma, 52e), Bouanga. Entr. : Claude Puel

. -

. -

. -