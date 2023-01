Ligue 1 (J17) : Le Stade de Reims s'en sort à Lille et poursuit sa série (1-1)

Ce ne sera peut-être pas le match de l'année. Mais comme les deux années précédentes, l'histoire retiendra que le Stade de Reims a fait un match nul pour débuter l'année en championnat. Quelques jours seulement après sa démonstration face à Rennes, les Rémois ne sont pas parvenus à confirmer le jeu spectaculaire et chatoyant proposé à Delaune le 29 décembre dernier. La faute à une technique plus brouillonne et un rythme moins soutenu face à des Lillois bien en place.

Face à deux blocs bien en place, le match peinait d'ailleurs à démarrer. Et les occasions sont rares. Yevhann Diouf, le gardien rémois, est le premier à se mettre en évidence après vingt minutes de jeu. Son homologue lillois n'était pas en reste quelques minutes plus tard sur une tête de Marshall Munetsi. Plus fringant, le LOSC finit par faire céder une défense rémoise étonnamment prise de vitesse, après la demi-heure de jeu, lorsque Jonathan David reprenait un tir repoussé par Diouf.

La seconde période ressemblait à la première. Si les intentions étaient meilleures et l'agressivité plus intense, la réalisation manquait encore de justesse côté rémois. Lille, malgré plusieurs opportunités, n'en profitait pas. Ils finiront par le regretter. Alors qu'il restait une dizaine de minutes à jouer, Thibault De Smet centrait parfaitement pour Arber Zeneli, qui laissait le ballon passer pour Jens Cajuste. Le Suédois croisait suffisamment sa frappe pour tromper, avec réussite, le portier lillois. Rien d'autre ne sera marqué. Avec solidarité, le Stade de Reims arrache un point supplémentaire, synonyme de 9e match sans défaite. De quoi trouver la 11e place au classement. Une série qui doit trouver une parenthèse dimanche prochain. Les Rémois se déplaceront à Loon-Plage, club de R1, lors des 32e de finale de la Coupe de France.

