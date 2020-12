Ligue 1 (J17) | Le Stade de Reims s'offre un joli cadeau de Noël en s'imposant à Bordeaux (3-1)

Le Stade de Reims peut prendre quelques congés l'esprit apaisé. En tout cas plus qu'il y a quelques jours. Lors de la 17e journée de L1 mercredi, les Rémois ont livré une des prestations les plus abouties de la saison. Une victoire 3-1 en Gironde qui permet de souffler au classement.

Les choses paraissent bien plus simples lorsqu'elles sont réalisées avec application. En s'imposant à Bordeaux mercredi soir, le Stade de Reims s'est offert une vraie victoire collective, pleine de solidarité et d'efficacité. Un collectif qui a d'abord joué en bloc solide pour gêner les offensives bien pâles de Bordelais peu inspirés. Une équipe ensuite capable de se projeter vite vers l'attaque pour créer le danger, souvent initié par Arber Zeneli.

C'est lui le Kosovar qui permettra d'ailleurs à Yunis Abdelhamid de fêter dignement sa 100e rencontre en Ligue 1. Servi sur corner, le capitaine rémois surgissait pour ouvrir le score d'un coup de boule imparable. Trois minutes plus tard, Arber Zeneli, encore lui, déboulait côté gauche et tentait une frappe que Benoît Costil, le gardien girondin, repoussait... dans les pieds de Boulaye Dia. L'attaquant rémois ne se faisait pas prier pour pousser le ballon dans les filets. Un 10e but cette saison et le break pour son équipe.

Des nerfs et de la réussite

Face à des Bordelais revigorés en 2e mi-temps, Reims souffre et recule. Il tend même le bâton pour se faire battre. A la 73e minute, Moreto Cassama perdait bêtement un ballon dans son camp. Une offrande conclue par Hwang, l'attaquant sud-coréen de Bordeaux. L'occasion alors de trembler tant les Rémois semblaient souffrir. Mais ils demeuraient solides. Mieux, ils s'évitaient des derniers instants angoissants en marquant une 3e fois grâce à une belle frappe contrée de Marshall Munetsi (90e). Voilà trois points validés âprement mais de façon encourageante. De quoi surtout offrir un bilan flatteur à l'issue de la dernière semaine de compétition en 2020 (7 points sur 9). Reims a-t-il enfin lancé sa saison ? Il faudra le confirmer contre Dijon et St-Etienne pour clore idéalement la phase aller de Ligue 1 en janvier. Avant ça, quelques courtes vacances seront méritées.

. -

A Bordeaux (Matmut Atlantique), Reims bat Bordeaux 3-1

Mi-temps : 0-2

: 0-2 Arbitre : Jérôme Brisard

: Jérôme Brisard Buts - Hwang (68e) pour Bordeaux ; Abdelhamid (15e), Dia (18e), Munetsi (90e) pour Reims

- Hwang (68e) pour Bordeaux ; Abdelhamid (15e), Dia (18e), Munetsi (90e) pour Reims Avertissements - Aux Bordelais Benito (41e), Toma Basic (65e) et Yacine Adli (78e) ; au Rémois Valon Berisha (78e)

- Aux Bordelais Benito (41e), Toma Basic (65e) et Yacine Adli (78e) ; au Rémois Valon Berisha (78e) Bordeaux : Costil (cap) - Sabaly, Pablo, Baysse, Benito (Poundje, 46e), Adli (Lacoux, 92e), Basic, Zerkane (Maja, 46e), Ben Arfa, Oudin (Bakwa, 83e), Hwang (Traoré, 83e). Entr. : Jean-Louis Gasset

: Costil (cap) - Sabaly, Pablo, Baysse, Benito (Poundje, 46e), Adli (Lacoux, 92e), Basic, Zerkane (Maja, 46e), Ben Arfa, Oudin (Bakwa, 83e), Hwang (Traoré, 83e). Entr. : Jean-Louis Gasset Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Cassamá, Chavalerin, Berisha (Doumbia, 82e) - Zeneli (Touré, 82e), M'Buku (Munetsi, 82e), Dia. Entr. : David Guion

. -

. -

à venir