Ligue 1 (J17) : Le Stade de Reims, trop vite pénalisé, s'incline face à Angers (1-2)

Rapidement réduit à dix ce dimanche, après l'exclusion de Valon Berisha, le Stade de Reims a fait preuve de courage et de solidarité face à Angers, lors de la 17e journée de L1. Pas suffisant pour éviter une défaite frustrante tant le visage offert par les Rémois était combatif. Reims reste 14e.

La Ligue 1 offre cette saison des scénarios souvent improbables au Stade de Reims. Mais le club rémois se serait bien passé de celui vécu ce dimanche à Delaune face à Angers. Forts de deux succès importants plus tôt dans la semaine, les Marnais rêvaient de réaliser un 9/9 historique. Azor Matusiwa était d'ailleurs proche de mettre les siens sur les bons rails en reprenant de volée un corner mal dégagé par la défense visiteuse. Mais le gardien angevin se trouvait sur la trajectoire. Des visiteurs qui auraient pu également ouvrir le score tandis que Stéphane Bahoken interceptait une passe de Predrag Rajkovic pour Ghislain Konan. Mais le ballon filait juste à côté du but vide.

Finalement la première partie de la tragédie intervient après la demi-heure de jeu. Tandis que le match se disputait jusque là dans un bon esprit, Johan Hamel décidait de distribuer plusieurs cartons, dont deux à Valon Berisha. Une décision sévère qui offre aux Rémois une fin de période difficile sans toutefois subir de grands dangers

Hugo Ekitiké puissance 7

Disciplinés, les Rémois, toujours privés d'Oscar Garcia malade, voyaient une nouvelle décision leur être fatale au retour des vestiaires. Sur une frappe à l'entrée de la surface, Dion Lopy est accusé d'une main dans la surface. Et Sofiane Boufal ne se fait pas prier pour convertir l'offrande sur penalty. La réaction locale est admirable. A l'orgueil, les Rémois poussent. Et si Hugo Ekitiké trouvait le poteau après avoir éliminé le gardien, il parvenait à convertir un penalty suite à une faute sur Thomas Foket dans la surface. Pour son 7e but de la saison. Il dut faire preuve de sérénité, tandis qu'il avait raté sa première tentative, finalement à retirer.

Fatigués par une semaine éreintante et à un de moins, les protégés de Mickaël D'Amore reculaient et finissaient par céder logiquement, après un bon mouvement angevin conclu par Angelo Fulgini. Les changements, tardifs, n'y changeront rien, Reims s'incline à domicile malgré de belles valeurs d'abnégation. Une défaite qu’il faudra vite évacuer samedi face à Saint-Etienne dont le coach, Claude Puel, a été écarté.

A Reims (Stade Delaune), Angers bat le Stade de Reims 2-1

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : Johan Hamel

: Johan Hamel Buts - Ekitiké (60e, sp) pour Reims ; Boufal (50e, sp), Fulgini (76e) pour Angers

- Ekitiké (60e, sp) pour Reims ; Boufal (50e, sp), Fulgini (76e) pour Angers Avertissements : aux Rémois Valon Berisha (27e et 36e), Dion Lopy (30e), Azor Matusiwa (49e) ; Aux Angevins Sofiane Boufal (33e), Ismaël Traoré (39e), Souleyman Doumbia (59e)

: aux Rémois Valon Berisha (27e et 36e), Dion Lopy (30e), Azor Matusiwa (49e) ; Aux Angevins Sofiane Boufal (33e), Ismaël Traoré (39e), Souleyman Doumbia (59e) Exclusion : du Rémois Valon Berisha (36e)

: du Rémois Valon Berisha (36e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon (Flips, 88e), Foket (Donis, 80e) – Matusiwa, Lopy (Touré, 88e), Berisha - Kebbal, Ekitiké. Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Gravillon (Flips, 88e), Foket (Donis, 80e) – Matusiwa, Lopy (Touré, 88e), Berisha - Kebbal, Ekitiké. Entr. : Oscar Garcia Angers : Petkovic - Doumbia (Capelle, 89e), Thomas, Traoré, Ebossé, Cabot - Mendy, Fulgini, Onahi - Boufal (Bobichon, 89e), Bahoken (Cho, 79e). Entr. : Gérald Baticle

