Ligue 1 (J17) | Le Stade de Reims veut reverdir face à Saint-Etienne (15h)

Reims, France

Depuis la remontée du Stade de Reims en 2012, en prenant en compte l'interlude en Ligue 2 entre 2016 et 2018, le Stade de Reims n'a jamais battu l'AS Saint-Etienne ! Quatre matches nuls et six défaites lors des 10 oppositions qui ont eu lieu au Stade Delaune et au Stade Gaeoffroy-Guichard entre 2012 et 2019. C'est même le seul club majeur que les Rémois n'ont pas battu après avoir souvent dominé Lyon, Marseille, Paris, Monaco ou encore Lille. Une statistique pas très réjouissante au moment d'affronter une équipe en pleine forme, qui n'a perdu qu'un seul de ses 11 derniers matches. Saint-Etienne arrive à Reims avec le projet de rester bien installé en haut du classement, pendant que les Rémois vont tenter de renouer avec un succès qui les fuit depuis le 19 octobre dernier, c'était face à Montpellier. A noter que pour cette rencontre, l'entraîneur rémois David Guion devra se passer d'Alaixys Romao, suspendu, et Ghsilain Konan qui est lui blessé au dos.

LE GROUPE REMOIS

LE GROUPE STEPHANOIS

LE PROGRAMME ET LE CLASSEMENT