Ligue 1 (J17) - Chafik, Chouiar et Scheidler absents pour Nîmes - DFCO

Dernier match avant la trêve de Noël pour le DFCO, mercredi 23 décembre 2020. Déplacement face à un concurrent direct au maintien, Nîmes, pour la 17e journée de Ligue 1. Un match entre le dernier, Dijon, et les Crocos,18emes.

Huit joueurs blessés

Le DFCO miné par les blessures pour ce déplacement dans le Gard. Fouad Chafik est touché à la cheville. S'ajoutent Aurélien Scheidler, blessé au dos, Mounir Chouiar, touché à la cheville, Anibal Chala, touché aux adducteurs. Ahmad Ngouyamsa est en phase de reprise. Roger Assalé et Wesley Lautoa sont en phase de réathlétisation. Yassine Benzia, est lui en rééducation. Son retour était évoqué pour janvier 2021. Sur les réseaux sociaux, on le voit cette semaine en séance de musculation. "On est très prudents, au niveau de la course et intensité, il est déjà sur des allures correctes", indique David Linarès.