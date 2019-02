Ligue 1 (J17) - Michel Der Zakarian : "On ne va pas à Paris pour que ce soit le carnaval"

C'est sans doute le plus grand défi de la saison pour les footballeurs montpelliérains. Ils défient l'ogre parisien ce mercredi soir au Parc des Princes en match en retard de la 17e journée de Ligue 1. La rencontre devait initialement se jouer début décembre mais elle avait été décalée à cause des manifestations des gilets jaunes. Ce sera sans l'attaquant Andy Delort (pubis) mais avec le défenseur Ruben Aguilar. Coup d'envoi de Paris-Montpellier à 21 heures.

Leader ou pas leader, Montpellier ne change pas son discours avant de jouer sur la pelouse du Paris Saint-Germain. L'entraîneur du MHSC Michel Der Zakarian prévient que son équipe ne fera pas de la figuration contre les stars parisiennes.

"On y va pas pour les regarder jouer du moins c'est ce que je souhaite. On ne va pas Paris pour que ce soit le carnaval mais pour gagner le match. Il va falloir de la rigueur, de la justesse tout en respectant les joueurs. Le football est un sport de contact et de duel. Ce n'est pas les Bisounours. Ce ne sont pas des Bisounours non plus."