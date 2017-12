LIGUE 1 (J17) - Montpellier fait match nul (1-1) à Angers

Le Montpellier a fait match nul (1-1) ce samedi soir sur la pelouse d'Angers. Les footballeurs pailladins poursuivent leur ascension au classement. Ils sont désormais 7e avec 23 points.

Montpellier reste solide à l'extérieur. Les footballeurs héraultais ramènent le point du match nul (1-1) d'Angers ce samedi soir lors de la 17e journée de championnat.

Le Montpellier Hérault avait pourtant ouvert le score à la 51e minute grâce au troisième but cette saison en Ligue 1 d'Isaac Mbenza. Mais Angers est revenu cinq minutes plus tard sur une réalisation de Toko Ekambi (56e mn).

Malgré ce nul à Angers, Montpellier grimpe à la 7e place au classement. Les pailladins reste sur une belle série de six matchs sans défaite en championnat.

A confirmer samedi prochain à la Mosson contre la lanterne rouge Metz.

"J'ai des regrets sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a eu un gros trou pendant 20 minutes. On a eu du mal à contrôler les attaques d'Angers. On a un beau ratio à l'extérieur mais il faut arriver à concrétiser à la maison pour basculer dans le bon camp." - Michel Der Zakarian