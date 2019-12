Ligue 1 (J18) : Dijon, avec Gomis et Tavarès à Amiens ?

Dijon, France

Largement diminué pour sa défaite à Nantes (1-0) le week-end dernier, Dijon retrouve des couleurs avant la 18e journée de Ligue 1.

L'infirmerie du DFCO jusque là bien remplie se vide un peu avant le déplacement à Amiens samedi 14 décembre. Si Sénou Coulibaly et Glody NGonda sont toujours blessés, en revanche Julio Tavarès et Alfred Gomis ont repris l'entraînement cette semaine.

La décision de les faire jouer sera prise au dernier moment. Mais le retour du meilleur buteur du club cette saison (3 buts) et du gardien sénégalais serait un vrai plus dans un match très important dans la course au maintien. Dijon (16e) et Amiens (17e) comptent le même nombre de points (16) même si les Picards comptent un match en moins.

On espère 20 points à la trêve

— Stéphane Jobard, entraîneur du DFCO

Le milieu de terrain Jordan Marié jouera lui avec la réserve du DFCO ce week-end.

Amiens - Dijon, ce samedi 14 décembre, coup d'envoi à 20 heures.