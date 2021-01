Ligue 1 (J18) - Le DFCO veut commencer l'année en beauté face à Reims

Entamer 2021 comme 2020 s'est terminé, voilà le défi du DFCO. Avant la trêve, les "Rouges" se sont imposés 3-1 face à Nîmes, à l'extérieur, au terme d'un match au scénario renversant. Mercredi 6 janvier 2021, pour la reprise, Dijon se déplace une nouvelle fois, face au Stade de Reims. Un match, très important dans l'optique du maintien, entre les "Rouges", 19emes et avant-derniers, et les Rémois, 15emes - mais avec seulement cinq points d'avance.

Enchaîner les matchs, à nouveau

Avant les vacances, le DFCO avait dû enchaîner quatre matchs en 10 jours. Il y avait eu de la casse, avec par exemple huit joueurs blessés pour la réception de Monaco. Au moins de janvier, rebelote : trois matchs en dix jours. Heureusement, le DFCO semble s'y être préparé : après une coupure d'une semaine, les Dijonnais ont repris le chemin des Poussots le 31 décembre.

Une reprise avancée par rapport à d'autres clubs de Ligue 1, "pour pouvoir avoir du rythme et retrouver de l'intensité aux entraînements progressivement, indique l'entraîneur David Linarès. Les joueurs étaient très en jambes mardi, j'espère qu'ils seront dans les mêmes dispositions à Reims". Pour cette rencontre, le DFCO aura la chance de retrouver quatre joueurs blessés avant la trêve : Chouiar, Chafik, Scheidler et Lautoa.

Bonifier à l'extérieur

La saison passée, en 2019/20, le DFCO avait gagné une seule fois loin de ses bases ... contre Reims. Dans cette saison particulière à cause des conditions sanitaires, les différences entre domicile et extérieur semble s'estomper. La preuve, le DFCO ne s'est pas encore imposé au Stade Gaston Gérard. En revanche, les deux victoires obtenues l'ont été à l'extérieur, face à Nice et Nîmes.

"Je sais pas trop comment l'expliquer, on n'a été pas bons à domicile et à l'extérieur depuis le début, même s'il y a du mieux depuis quelques matchs, heureusement, concède l'expérimenté Fred Sammaritano. On a fait nos meilleurs résultats à l'extérieur, mais on a quand même à cœur de gagner à domicile parce qu'on sait que le maintien passe par des victoires à domicile". Le mois de janvier s'annonce à ce titre-là déterminant, avec deux matchs à la maison : une belle affiche contre Marseille et un autre match face à un concurrent direct, Strasbourg.

La compo possible

Racioppi - Ngonda - Coulibaly - Ecuele Manga - Boey, Ndong - Diop, Chouiar - Celina - Dina Ebimbe - Baldé