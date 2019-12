Ligue 1 (J18) | Le Stade de Reims domine Toulouse (1-0) sans briller et enchaîne une seconde victoire de rang

Toulouse, France

Dans un championnat aussi serré que la L1, gagner deux fois de suite offre forcément des perspectives intéressantes. Voilà donc l'horizon plus clair pour le Stade de Reims, après sa victoire à Toulouse acquise lors d'un scénario quasi idéal. Si Rémi Oudin admirablement trouvé sur la droite manquait une première fois le cadre, il ne ratait pas quelques instants plus tard un face à face avec Baptiste Reynet, offert sur un plateau par Agustin Rogel, coupable d'une énorme boulette à la relance (9e). La suite fut moins évidente. Il s'en est même fallu de peu que le TFC n'égalise, la faute à une erreur d'un fébrile Thomas Foket. C'est tout de même lui qui repoussait sur sa ligne la frappe de Yaya Sanogo qui a suivi.

Parfois insipide, le match ne gagnait pas beaucoup plus en intensité après la pause. Toulouse tentait bien de réagir, mais de façon trop timide pour perturber la meilleure défense des cinq grands championnats européens (avec Paris, 9 buts encaissés). Reims, lui, maîtrisait à sa façon. Solide derrière, plusieurs fois brouillon plus haut. Reims a pourtant eu les opportunités de faire le break. Axel Disasi, Mathieu Cafaro ont imaginé marquer le second but. Mais la malchance ou la maladresse les en empêchaient toujours. Une main dans la surface, certes involontaire, aurait aussi due être sifflée. Il n'en fut rien. Alors le temps filait et la tension montait, sur et hors du terrain. Mais rien ne sera plus marqué. Voilà donc Reims avec 27 points et l'assurance d'un record de points à la trêve. Pas anodin malgré les difficultés rencontrées. Reste désormais deux rencontres à domicile (Monptellier en Coupe de la Ligue et Lyon en championnat) pour accentuer un peu plus le sourire d'une belle année 2019.

A Toulouse (Stade Municipal), le Stade de Reims bat Toulouse 1-0

Mi-temps : 0-1

: 0-1 Spectateurs : 12577

: 12577 Arbitre : M. Clément Turpin

M. Clément Turpin Pelouse : bonne

: bonne Buts : Oudin (9e) pour Reims

Oudin (9e) pour Reims Avertissements - aux Rémois Alaixys Romao (29e) et Xavier Chavalerin (80e)

aux Rémois Alaixys Romao (29e) et Xavier Chavalerin (80e) Toulouse : Reynet - Amian, Moreira, Sylla, Rogel, Sangaré, Koné, Boisgard (Koulouris, 66e), Said (Makengo, 70e), Sanogo, Dossevi (cap) (Ngoumou, 81e). Entr. : Antoine Kombouaré

: Reynet - Amian, Moreira, Sylla, Rogel, Sangaré, Koné, Boisgard (Koulouris, 66e), Said (Makengo, 70e), Sanogo, Dossevi (cap) (Ngoumou, 81e). Entr. : Antoine Kombouaré Reims : Rajkovic – Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket – Romao (cap), Chavalerin – Cafaro (Sissoko, 83e), Dingomé (71e), Oudin, Dia (Suk, 43e). Entr. : David Guion

