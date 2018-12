Ligue 1 (J18) | Le Stade de Reims à la relance après sa victoire contre Strasbourg (2-1)

Reims, France

Dans un froid digne d'un rude hiver, le Stade de Reims a maîtrisé ses émotions. Peut-être plus que les Strasbourgeois, dont la préparation a forcément été perturbée par l'attentat qui a touché leur ville en début de semaine. Peut-être aussi que l'aura de Raymond Kopa, dont la statue a été dévoilée et inaugurée sur le parvis de Delaune juste avant la rencontre a aussi pesé. Bien mieux entrés dans le match, les Rémois n'ont en tout cas pas tardé pour débloquer la situation.

Dès la 6e minute, Moussa Doumbia héritait de son propre centre, mal renvoyé par Stefan Mitrovic. Sans se poser de question, l'international malien reprenait de demie-volée, fouettant un ballon qui termine hors de portée du gardien strasbourgeois. La suite est dans la continuité. Gênés par le pressing des locaux, les protégés de Thierry Laurey peinent à sortir le ballon proprement, perdant souvent la possession dans leur propre camp. Pour autant, les offensives marnaises demeurent inefficaces, la faute à une dernière ou avant-dernière passe imprécise, ou à des sauvetages sur la ligne des défenseurs adverses.

A ne pas se mettre à l'abri, les Rémois se soumettent à la possibilité d'un réveil alsacien. Il interviendra, avec un peu de chance, au retour des vestiaires. Jonas Martin réalise une percée inarrêtable avant de frapper. Edouard Mendy peine à juger la trajectoire et renvoie le ballon sur Adrien Thomasson. La sentence est irrévocable (1-1, 49e). Pas de quoi complexer les Rémois. Rémi Oudin puis Yunis Abdelhamid relancent la machine rouge et blanche. Mais c'est Mathieu Cafaro, à peine entré en jeu qui libère les siens d'un superbe coup-franc direct (66e). Plus en difficulté ensuite, les hommes de David Guion, n'ont plus craqué. Désormais avec 25pts, le Stade de Reims penche décidément vers le bon côté, celui de la première moitié de classement.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Strasbourg 2-1

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Spectateurs : 12171

: 12171 Arbitre : M. Florent Batta

M. Florent Batta Pelouse : bonne

: bonne Buts : Doumbia (6e), Cafaro (66e) pour Reims ; Thomasson (49e)

Doumbia (6e), Cafaro (66e) pour Reims ; Thomasson (49e) Avertissements - au Rémois Alaixys Romao (71e) ; au Strasbourgeois Stefan Mitrovic (76e)

au Rémois Alaixys Romao (71e) ; au Strasbourgeois Stefan Mitrovic (76e) Reims : Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao, Chavalerin, M. Martin (cap) (Cafaro, 64e), Doumbia (N'Dom, 77e), Suk (Ojo, 88e), Oudin. Entr. : David Guion

: Mendy - Konan, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao, Chavalerin, M. Martin (cap) (Cafaro, 64e), Doumbia (N'Dom, 77e), Suk (Ojo, 88e), Oudin. Entr. : David Guion Strasbourg : Sels - Martinez, Koné, Mitrovic (cap), Caci (Zohi, 76e), Lala, J. Martin, Sissoko (Da Costa, 83e), Thomasson, Ajorque (Corgnet, 66e), Mothiba. Entr. : Thierry Laurey

#SDRRCSA Selon vous, quel joueur du @StadeDeReims a été le meilleur face au @RCSA ? #FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 15, 2018

VIDEO | La réaction du défenseur du @StadeDeReims Yunis Abdelhamid aprés la victoire face à @RCSA (2-1) #SDRRCSA#FBsportpic.twitter.com/nlLyeu6OP7 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 15, 2018