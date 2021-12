Ligue 1 (J18) | Le Stade de Reims a une très belle opération à faire face à Saint-Etienne (21h)

Dans cette Ligue 1 très serrée cette saison, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Un dernier du championnat n'est pas forcement un cancre, une équipe pas au niveau, ou une erreur de casting. On en a la preuve avec l'AS Saint-Etienne qui certes, pointe à cette dernière place avec seulement 12 points, mais qui sur un ou deux détails, pourrait s'afficher bien plus haut.

D'aucun vous diront en revanche qu'il n'y a pas de hasard, que les équipes du fond n'ont que ce qu'elles méritent. Pourtant, ce serait un bien mauvais calcul de penser ainsi, surtout cette saison. Personne n'est décroché, même le dernier. Saint-Etienne se présente au stade Delaune avec certes un manque de confiance, une crise de résultats, mais les joueurs qui composent cet effectif ont largement de quoi relever la tête.

D'autant que l'abcès à été crevé. Les joueurs ont peut être été libérés d'un poids, celui d'un entraîneur dont le message et le management ne passaient plus. Claude Puel a été démis de ses fonctions dimanche dernier après la lourde défaite subie face à Rennes, 5-0. Il n'a pas été remplacé cette semaine et c'est Julien Sablé, l'un de ses adjoints, qui va assurer l'intérim. Ce dernier a préparé ce match comme s'il ne s'agissait pas de son dernier. Il a bien l'intention de montrer à ses dirigeants qu'il peut être l'homme de la situation pour sauver le club de la relégation.

Autant de raison pour craindre ce match face à Saint-Etienne même si cette équipe rémoise elle, semble être en progression et n'a aucun complexe à faire, aucune pression à se mettre. Elle l'a montré face à Clermont et surtout Lyon, et même face à Angers où sans ces faits de mauvais arbitrage, elle aurait pu espérer bien meilleur résultat.

Le Stade de Reims a ce soir une belle occasion de faire un grand écart avec la zone de relégation en affichant 10 points d'avance sur Saint-Etienne en cas de succès. A l'inverse, un revers ramènerait les Verts à 4 points. Rien de dramatique non plus, Reims ne sera pas relégable à la trêve. Mais en cas de succès encore une fois, Reims se mêlerait à la lutte du milieu de tableau et passerait un hiver bien au chaud...

-> A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne Ardenne à partir de 20 heures

