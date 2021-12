S'il a fallu patienter jusqu'à la dernière minute pour se mettre à l'abri, le Stade de Reims, sans son capitaine Yunis Abdelhamid, a maîtrisé Saint-Etienne ce samedi lors de la 18e journée de Ligue 1. Deux réalisations signées Touré et Mbuku face à des Verts réduits à dix pendant une mi-temps.

Ligue 1 (J18) : Le Stade de Reims enfonce Saint-Etienne (2-0) et se donne de l'air au classement

Hugo Ekitiké était au fur et au moulin ce samedi contre Saint-Etienne

Dans une ambiance familiale et bon enfant, le Stade de Reims a offert un joli cadeau de Noël en avance à ses supporters. Face à une équipe malade et bonne dernière au classement, les Rémois ont d'abord surpris leur visiteur du soir en alignant une équipe dans un dispositif à 5 derrière malgré l'absence pour suspension de Yunis Abdelhamid. Malgré de bonnes intentions, les Stéphanois étaient gênés par le pressing rémois. De quoi récupérer plusieurs ballons et se projeter rapidement dans le camp adverse.

A ce jeu, Alexis Flips a plusieurs l'opportunité de mettre le ballon dans la surface sans que les centres trouvent preneurs. Et si les occasions ne sont pas franches, l'habileté technique, à l'image du une-deux entre Hugo Ekitiké et Ilan Kebbal faisait plaisir au public de Delaune. Finalement les Rémois étaient récompensés après 20 minutes de jeu, lorsque Ekitiké, encore lui, provoquait la faute du gardien adverse dans la surface. C'est finalement El Bilal Touré qui le transforme en inscrivant son premier but de la saison (22e).

Flips et Ekitiké dans tous les coups

Pas rassasiés, les Rémois poursuivent leur domination jusqu'à pousser les Verts à la faute juste avant la pause. D'un geste d'humeur, Denis Bouanga voit rouge et laisse les Verts à un de moins. Déjà bien pâles, les Stéphanois ne s'offraient aucun tir cadré. Et les rares coups de pied arrêtés ne donnaient pas de réels danger pour Predrag Rajkovic. Dominateurs, les Rémois auront plusieurs fois l'occasion de se mettre à l'abri. Il fallait finalement attendre l'ultime minute pour que Nathanaël Mbuku, idéalement servi par Hugo Ekitiké n'inscrive le but vainqueur. Un troisième succès à domicile cette fois, qui permet de compter 10pts d'avance sur la zone de relégation. Une belle dynamique à confirmer en Coupe de France dimanche prochain, avant un dernier déplacement à Marseille avant la trêve.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Saint-Etienne 2-0

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Arbitre : Pierre Gaillouste

: Pierre Gaillouste Buts - Touré (22e, sp), Mbuku (89e) pour Reims

- Touré (22e, sp), Mbuku (89e) pour Reims Avertissements : aux Rémois Ghislain Konan (53e), Wout Faes (54e) ; Aux Stéphanois Yvann Maçon (68e), Wahbi Khazri (79e)

: aux Rémois Ghislain Konan (53e), Wout Faes (54e) ; Aux Stéphanois Yvann Maçon (68e), Wahbi Khazri (79e) Exclusion : du Stéphanois Denis Bouanga (44e)

: du Stéphanois Denis Bouanga (44e) Reims : Rajkovic – Konan (Locko, 64), Faes (cap), Gravillon, Foket – Matusiwa (Sissoko, 76e), Lopy (Cassama, 64e), Flips, Kebbal (Mbuku, 74e) - Ekitiké, Touré (Donis, 64e). Entr. : Oscar Garcia

: Rajkovic – Konan (Locko, 64), Faes (cap), Gravillon, Foket – Matusiwa (Sissoko, 76e), Lopy (Cassama, 64e), Flips, Kebbal (Mbuku, 74e) - Ekitiké, Touré (Donis, 64e). Entr. : Oscar Garcia St-Etienne : Green (Bajic, 46e) - Trauco (Krasso, 88e), Kolodziejczak, Nadé, Gabriel Silva (Maçon, 53e) - Youssouf (Neyou, 54e), Boudebouz, Camara - Kazri (cap), Bouanga, Nordin. Entr. : Julien Sablé

