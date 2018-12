Ligue 1 (J18) | Le Stade de Reims veut gagner la bataille du Grand Est face au RC Strasbourg (20h)

Les Alsaciens ont retrouvé l'élite du football la saison dernière et ont réussi à s'y installer. Les Rémois eux y reviennent cette année et représentent la deuxième équipe régionale. Au délà de la de la suprématie, il s'agira ce soir pour les deux équipes de faire un pas de plus vers le maintien

Après le match nul ramené de Lille dimanche dernier, les Rémois seront à nouveau face à une équipe solide de ce championnat. Evidemment, l'évocation de Strasbourg ne résonne pas de la même manière que Monaco, Lyon ou encore Marseille. Pourtant, battre cette équipe alsacienne ce samedi à Delaune serait tout aussi remarquable que les succès glanés face aux Lyonnais et aux Monégasques cette saison. Sans le prestige des équipes du Top 5 de ce championnat, le RC Strasbourg a réussi son retour en Ligue 1 et présente de sérieux arguments. Même s'ils font beaucoup de matches nuls (8), les Alsaciens n'ont perdu que 4 fois cette saison et seulement deux fois à l'extérieur, c'était à Lyon et Marseille. C'est dire la tâche qui attend les Rémois ce soir même si ces derniers peuvent eux aussi avancer des statistiques respectables à domicile comme le fait de n'avoir encaisser que 4 buts à Delaune cette saison. Mais au delà des marques de respect et des craintes, il faudra aussi avoir l'ambition de gagner à nouveau ce que les Rémois n'ont pas réussi à faire lors des trois derniers matches (dont 2 à l'extérieur) et essayer de négocier au mieux ces deux réceptions consécutives, puisque Caen sera à son tour à Delaune samedi prochain.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Strasbourg

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Ghislain KONAN.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Sheyi OJO, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Pablo CHAVARRIA (ischio), Patrick BAHANACK (reprise), Thomas FONTAINE (choix), Hassane KAMARA (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Romain METANIRE (choix), Virgile PINSON (choix).

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David Guion évoque le @RCSA avant le match de ce samedi à Delaune #SDRRCSA#FBsportpic.twitter.com/nut3DzAuTZ — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) December 15, 2018