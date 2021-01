Ligue 1 (J18) | Le Stade de Reims veut retrouver son élan de 2020 face à Dijon (21h)

Les Rémois avaient clôturé l'année 2020 de la plus belle des manières avec 7 points pris sur 9 possibles lors des trois derniers matches. Après 15 jours sans compétition, et une semaine de repos, les hommes de David Guion retrouvent le championnat de Ligue 1 avec la ferme intention de poursuivre sur cette lancée. Des Rémois qui ont retrouvé leur philosophie de jeu et leurs vraies valeurs, à la grande satisfaction de leur président Jean-Pierre Caillot et aussi des supporters rassurés par ce regain de forme. Reste désormais à confirmer face à un adversaire qui va lui se battre pour rester en Ligue 1, ce genre d'adversaire que n’affectionne pas vraiment le Stade de Reims. Dijon a beau s'afficher à la 18e place de barragiste, les Bourguignons sont eux aussi dans une meilleure dynamique depuis quelques matches. Les Dijonnais viennent de s'imposer à Nice, et il sont invaincus à l'extérieur depuis deux mois. A cela s'ajoute une sorte de malédiction : le Stade de Reims n'y arrive pas face à cette équipe de Dijon, une véritable bête noire. Sur les 17 dernières confrontations entre les 2 équipes, Reims l'a emporté une seule fois pour 7 matches nuls et surtout 9 défaites. Pas vraiment rassurant. Pour ce match, David Guion pourra compter sur l'ensemble de son effectif avec notamment le retour de blessure de Mathieu Cafaro.

