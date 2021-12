Ligue 1 (J18) : Lille doit dominer Lyon pour retrouver le haut de tableau

Le LOSC voudra absolument prolonger sa très belle série actuelle. Les Dogues qui ont décroché mercredi soir leur billet pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions viennent d'enchaîner 3 victoires d'affilée, dont 2 en Ligue 1 sur la pelouse de Rennes (2-1) et à domicile face à Troyes (2-1).

Une victoire ce midi permettrait également aux lillois de revenir à hauteur du Racing avec 27 points et les ferait basculer dans le haut du tableau. Un niveau qu'il n'ont plus connu depuis le succès du 3 octobre contre Marseille. Après cette victoire le LOSC pointait à la 8ème place du classement du championnat.

La décla : "On veut tout gagner"

Jocelyn Gourvennec , qui sera toujours privé de Weah blessé à la cuisse et de Reinildo suspendu, espère que ses joueurs ne vont pas relâcher la pression afin de signer un 4ème succès de rang devant Lyon : " On est plus efficace depuis un petit moment. C'est ce qui va nous permettre de confirmer notre remontée au classement. On a amorcé un début de série, on doit persévérer. On doit resté exigeant envers nous-même. Il nous reste 3 matches avant la trêve, on veut tous les gagner." Après Lyon ce dimanche, Lille recevra Auxerre en coupe de France le samedi 18 décembre avant de conclure l'année en L1 par un déplacement à Bordeaux le mercredi 22 décembre.

Jocelyn Gourvennec ne veut rien lâcher en cette fin d'année Copier

Le joueur à suivre : Ikoné dans la lumière

Jonathan Ikoné devrait une nouvelle fois débuter face à Lyon ce dimanche midi. Le public de Pierre Mauroy espère retrouver sur sa pelouse le "Jorko" élu à 2 reprises hommes du match en Ligue des champions. Face à Séville, l'ancien international français aux 4 sélections, a inscrit le but de la victoire. Devant Wolfburg il a offert 2 passes décisives à Yilmaz et Gomes. Malheureusement en Ligue 1 le constat est totalement différent. Ikoné a souvent déçu : En 17 matches il n'a été décisif qu'une seule fois. Et ça commence à dater puisqu'il faut remonter à la première journée de championnat, le 8 août, face à Metz pour le voir marquer.

La stat : Un esprit collectif retrouvé

Le LOSC encaisse toujours beaucoup de buts, 1 seul match en L1 sans en encaisser face à Marseille le 3 octobre, mais semble retrouver une force collective qui l'aide à tenir dans les moments compliqués d'une rencontre. Les Dogues n'ont plus connu la défaite depuis le 29 octobre et le déplacement à Paris (1-2). Depuis ils ont enchaîné 8 matches sans perdre. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont notamment remportés leurs 3 dernières rencontres de Ligue des champions : à Séville 2-1, devant Salzbourg 1-0 et à Wolfsburg 3-1.

La compo "France Bleu Nord" : Et si Sanches débutait devant ?

Grbic - Celik Fonte Botman Gudmundsson - Ikoné André Xeka Bamba - Sanches David