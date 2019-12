Ligue 1 (J18) : match crucial pour l'Amiens SC face à Dijon !

Amiens vs Dijon, un match très important dans la course au maintien, à suivre sur France Bleu Picardie dés 19h45 !

Amiens, France

Un match à couteaux tirés et un résultat qui risque de compter pour la suite : l'Amiens SC (17e) reçoit ce soir à la Licorne (20h) Dijon (16e). Une rencontre pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, face à un concurrent direct au classement. Avant le coup d'envoi, les deux équipes sont d'ailleurs à égalité de points (16 au compteur). Seule la différence de buts est en fait à l'avantage des Bourguignons : -8, contre -12 pour les Picards.

Le faux-pas est donc interdit ce soir ! Si la Ligue 1 était très homogène il y a quelques semaines, la situation est aujourd'hui plus limpide : l'ASC est au cœur d'un mini championnat à 5 équipes, de la 16e place à la 20e place, avec Dijon et Metz (15 pts), mais aussi Nîmes et Toulouse (12 pts chacun).

Stopper l’hémorragie, coûte que coûte

La réaction est attendue depuis le samedi 2 novembre. Englué dans une série de 4 défaites en autant de matches, l'Amiens SC ne s'est plus imposé en Ligue 1 depuis la 12e journée et ce succès à domicile face à Brest (1-0). C'est bien simple : jamais l'équipe picarde n'a connu pareille série depuis sa montée en Ligue 1 en mai 2017 !

Pire encore, les hommes de Luka Elsner ont encaissé 14 buts lors de ces 4 derniers matches, pour 3 petits buts marqués. Avec cette désagréable sensation que les footballeurs amiénois explosent souvent en vol, après un fait de jeu en leur défaveur.

On a conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Il faut toujours rester positif, concentré et mettre encore plus individuellement, pour que le collectif soit plus fort sur le terrain - Régis Gurtner.

En face, l'équipe du DFCO s'est illustrée en novembre, en battant le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais (2-1). Point positif peut-être pour Amiens, les Bourguignons voyagent mal, avec 4 petits points pris en 9 matches à l'extérieur.

Il faut du concret, et certainement une rencontre très intense. Dans notre situation, c'est un moment important, pour retrouver un dynamisme - Luka Elsner

Avec quels joueurs sur la feuille de match ?

Le match de ce soir face à Dijon est donc une opportunité essentielle pour relancer la saison, à une semaine d'un déplacement compliqué à Paris, qui viendra clôturer la phase aller.

Côté effectif, l'Amiens SC sera au moins privé de deux titulaires habituels. Victime cette semaine d'une déchirure à la cuisse, le défenseur Christophe Jallet est forfait, tout comme l'attaquant Sehrou Guirassy, qui souffre d'une élongation depuis le match de Monaco il ya sept jours. L'ailier colombien John Steven Mendoza reste lui incertain.

En face, l'équipe coachée par Stéphane Jobard compte deux défenseurs centraux à l'infirmerie : Wesley Lautoa et Sénou Coulibaly.Mais le DFCO retrouve son gardien numéro 1 Alfred Gomis et son attaquant Julio Tavarès, le meilleur buteur du club cette saison en Ligue 1 (3 buts). Tous deux reviennent de blessure.

Amiens-Dijon, 18e journée de Ligue 1, coup d'envoi de la rencontre à 20h au stade de la Licorne. Avant-match dés 19h45 sur France Bleu Picardie !