Ligue 1 (J19) : A Nice, Lens aimerait surtout soigner sa défense

Pour le dernier match de l'année, le Racing Club de Lens se déplace à Nice ce mercredi 22 décembre. Si les Sang et Or voudraient bien terminer une très belle année 2021, ils aimeraient surtout arrêter d'encaisser trop de buts.

David Pereira Da Costa après son but à Nantes, félicité par Facundo Medina

Voilà désormais cinq matchs que le RCL n'a plus gagné en Ligue 1. Si la victoire dimanche à Poitiers en Coupe de France (1-0) a pu redonner un peu de confiance, les lensois savent qu'ils ont un axe de progression important : la défense.

La décla : "Si on veut avoir des ambitions, il faut être plus exigeant"

En conférence d'avant-match, l'entraineur lensois, Franck Haise a reconnu une nouvelle fois ce problème derrière. "Pour qu'on performe sur le plan défensif, tout le monde doit être concerné, concentré et rigoureux" a détaillé le coach artésien.

Je pense qu'il faut qu'on retrouve cette envie de défendre et cette solidité qu'on a pu avoir en début de saison - Jonathan Gradit

Pour corriger ça, ils travaillent, assure Jonathan Gradit. "On a revu les buts encaissés pour pointer du doigt les erreurs. On a bossé un peu plus l'animation défensive." Lors de la deuxième période à Nantes, il y a une semaine, les lensois ont parfois été spectateurs alors qu'ils menaient 2-0.

"Le bloc s'est ouvert alors qu'il devait se fermer" regrettait l'entraineur Franck Haise. L'impressionnante attaque niçoise sera un bon test (Delort 13 matchs, 1 but / Gouiri 18m, 8b et Dolberg 13m, 4b).

Le joueur à suivre : Florian Sotoca

Cette saison, il fait partie du noyau de joueurs dont Franck Haise ne veut pas se passer. Il n'a loupé qu'un seul match mais surtout, il se dépense sans compter. Souvent pour le travail de l'ombre, le pressing, le repli défensif. Il reste l'un des joueurs les plus décisifs cette saison, avec trois buts et trois passes décisives. Florian Sotoca vient aussi de prolonger au RC Lens jusqu'en 2024.

La stat : 2,5 buts pris par match

Sur ces cinq dernières rencontres, les lensois ont encaissé 12 buts, soit près de 2,5 par match. Avant ça, ils tournaient à une moyenne d'un par match.

La compo "France Bleu Nord" :

Kevin Danso est incertain, touché à la hanche face à Poitiers. Il est quand même dans le groupe sélectionné par Franck Haise.

Leca - Frankowski, Wooh, Danso, Gradit, Clauss - Fofana, Doucouré - Pereira Da Costa, Kalimuendo, Sotoca