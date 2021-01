Ligue 1 (J19) - DFCO-OM, faire un résultat contre "un club historique"

L'Olympique de Marseille au menu du DFCO samedi 9 janvier 2021, pour la 19e journée de Ligue 1. Un match que Dijon, remonté à la 18e place, aborde de manière plus sereine. Il faudra en revanche être beaucoup plus efficace offensivement pour espérer un résultat.

Chaque année, c'est l'un matchs les plus attendus par les supporters du DFCO : la réception de l'Olympique de Marseille, l'un des (le?) clubs les plus populaires de France. Ce Dijon - Marseille aura malheureusement lieu dans un stade Gaston Gérard bien vide, à huis clos, samedi 9 janvier 2021, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Pour ce match, le DFCO pourra compter sur un effectif presque au complet, seuls Assalé, Chala et Benzia sont toujours absents.

"Agréable de voir que le travail paie"

Le DFCO aborde ce match face au 5e du championnat - avec deux matchs de retard - dans une dynamique très positive. Après un début de saison catastrophique, avec 11 matchs sans victoire, Dijon est remonté à la 18e place de barragiste suite à la victoire à Nîmes avant la trêve puis au match nul (0-0) à Reims en milieu de semaine.

"Ce qui est toujours agréable, c'est de voir que le travail paie et qu'au niveau du classement on progresse. On avait cet objectif de décoller de cette 20e place, après, l'objectif de gagner encore une place. Je ne vais pas avoir le discours de Guy Roux, de modestie, mais on va avancer palier par palier, se satisfait l'entraîneur dijonnais David Linarès. Au niveau du jeu et de l'état d'esprit c'est mieux, mais il y a encore plus de la moitié du championnat donc j'espère qu'on fera une deuxième partie encore plus positive". Et ne parlez surtout pas au Jurassien d'une remontée "miraculeuse" : "sur un terrain de foot je ne crois trop aux miracles, je crois beaucoup à l'engagement et au travail".

David Linarès, fier du travail accompli pour remonter au classement Copier

Débloquer la machine à domicile

Pour battre l'OM, qui reste sur un succès 3-1 contre Montpellier, le DFCO devra être beaucoup plus précis offensivement. Par exemple, Dijon n'a cadré aucune frappe lors du dernier match à Reims. Un mal profond, surtout à domicile, pour la deuxième pire attaque du championnat. Le DFCO n'a pas marqué à la maison sous l'ère Linarès, soit depuis cinq matchs entiers - le dernier but, c'était Mama Baldé face à Rennes, le 16 octobre 2020.

Quel remède ? "Ce que je demande, c'est qu'ils prennent leur chance. Qu'ils aient ces intentions-là, d'être présents devant le but et de frapper", indique David Linarès. Consigne confirmée par le milieu de terrain Pape Cheikh Diop : "Il nous oblige beaucoup à frapper, nous sommes des joueurs qui aimons plus faire des passes, faire tourner, mais on s'entraîne pour faire des frappes de loin plutôt que de faire des passes et arriver dans la surface de l'autre équipe". Le Tiki-taka, c'est fini, voilà une saine résolution pour 2021 !

"L'OM, un club historique"

Ces matchs contre l'OM ont toujours un parfum particulier, une saveur de grands soirs. Comment l'expliquer ? "C'est un club historique, comme Saint-Etienne ou Lyon dans les années 2000. Ce sont des clubs qui ont une histoire, un passé, parfois sulfureux, parfois très positif au niveau du palmarès, avance David Linarès. Après, c'est dommage parce que quand on reçoit ce genre de club, aussi populaire, normalement il y a de la vie dans le stade, ça fait partie de la fête du football. On aimerait partager ce genre d'affiche avec nos supporters". Impossible à cause de la crise sanitaire, le DFCO devra faire sans ses soutiens pour remporter sa première victoire de la saison à domicile, qui serait aussi la première de l'histoire au Parc des sports contre les Marseillais.