Ligue 1 (J19) Dijon face à Metz pour tenter de finir l'année en beauté

Ce sont deux concurrents directs pour le maintien. Le DFCO accueille Metz ce samedi au stade Gaston Gérard pour la 19ème journée de Ligue 1, et juste avant la trêve hivernale.

Dijon, France

C'est leur dernier match avant la trêve hivernale. Le DFCO reçoit Metz ce samedi au Stade Gaston Gérard, à partir de 20h45, et pour la 19ème journée de Ligue 1.

Lors de son dernier match Dijon a fait match nul 1 partout contre Amiens. Dijon est actuellement 16ème au classement, Metz 18ème.

Est-ce que les joueurs Dijonnais sentent pour autant qu'ils partent favoris ? Pas vraiment, pour le défenseur central Didier Ndong : "On est un des petits poussins de la Ligue 1, on prend match par match. Aujourd'hui certes on est mieux classé par rapport à Metz, mais c'est un match de maintien, donc l'engagement est différent. Metz va essayer de prendre les trois points aussi.", explique-t-il.

L’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard se méfie lui aussi du FC Metz. Une équipe avec pas mal d'atouts, selon lui : "Ils sont capables de très bien faire. Ils ont des arguments athlétiques assez importants, et ils ont de la qualité aussi pour faire mal. Habib Diallo est un très bon attaquant de Ligue 1 par exemple."

Coup d'envoi à 20 heures 45 ce samedi au Stade Gaston Gérard.