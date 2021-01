Ligue 1 (J19) | Le Stade de Reims face à Saint-Etienne, pour terminer les matches aller en beauté (21h)

C'est le 19e et dernier match aller du championnat pour les clubs de Ligue 1. L'occasion pour les Rémois de confirmer leur regain de forme face à une équipe des Verts qui elle aussi, va beaucoup mieux.

Fait assez rare : Le Stade de Reims va retrouver son Stade Delaune seulement 3 jours après l'avoir quitté. trois jours après le triste match nul face à Dijon (0-0), le Stade de Reims reçoit Saint-Etienne avec l'espoir et l'envie de faire beaucoup mieux. Une équipe stéphanoise qui arrive à Reims revigorée. Après avoir subi 7 défaites consécutives en Ligue 1 à l'automne, les Verts sont en train d’enchaîner une série de 7 matches sans défaites (1 victoire, 6 nuls). Ce qui a permis à l'équipe de Claude Puel de ne pas s'enfoncer un peu plus au classement. Ils viennent de faire match nul à domicile face au Paris Saint-Germain (1-1). Les Rémois, avec eux un enchaînement de 4 matches sans perdre (2 victoires, 2 nuls), sont aussi dans une dynamique intéressante, ce qui pourrait nous permettre d'espérer un match un peu plus plaisant que celui de mercredi dernier. Pour cette rencontre, David Guion pourra à nouveau compter sur l'ensemble de son effectif.